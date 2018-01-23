Победителей конкурса «Ледовая фантазия» наградили в краевой столице

В Хабаровске завершился юбилейный международный конкурс ледовых скульптур «Ледовая фантазия». Участие в творческом состязании приняли 10 команд, которые представляли Россию, Францию и Китай.

Все призовые места достались художникам нашей страны. Первое место завоевал скульптор из Приморья. Работа Игоря Омельченко «Скорость - твой шанс», по мнению жюри, наиболее полно соответствовала критериям конкурса. Художник получил главный приз – 200 тыс. руб. На втором месте - хабаровчане Кузнецов Александр и Усенко Максим с композицией «Первый контакт», Бронзу завоевали Король Максим и Шпагина Полина со скульптурой «Дыхание сна».

Помимо этого, названы победители молодежного конкурса, прошедшего в рамках «Ледовой фантазии». Призовые места разделили хабаровчане: первое место - Власова Екатерина и Шукова Мария с работой «Семейное счастье», вторыми стали Гринев Алексей и Оганисян Сипан со скульптурой «Ночная симфония», третье место у Гончаровых Василия и Дарьи за композицию «Человек во вселенной».

«В этом году работы получились особенно интересными. Мы рады были видеть уже признанных мастеров, которые продемонстрировали искусство изготовления ледовых композиций. Особенно порадовали участники молодежного конкурса, в следующий раз ряд из них мы пригласим к участию в международной площадке», - отметил председатель жюри конкурса Сергей Логинов, президент Дальневосточной ледовой корпорации, член Союза художников и дизайнеров России.

Напомним, конкурс «Ледовая фантазия» состоялся в 15 раз. С 2014 года соревнование среди скульпторов проводится раз в два года.