Губернатору Хабаровского края начальник Госавтоинспекции России подарил кортик

Полицейские Хабаровского края подвели итоги оперативно-служебной деятельности в минувшем году и наметили планы работы на 2018 год.

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Генерал-майор полиции Михаил Черников, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, перед расширенным заседанием коллегии УМВД России по Хабаровскому краю по подведению итогов оперативно-служебной деятельности в 2017 году вручил губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту наградное оружие - кортик, наиболее отличившимся сотрудникам органов внутренних дел региона – ведомственные награды.

Митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир вручил Михаилу Черникову Патриаршую награду — юбилейную медаль в память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви.

Генерал-майор полиции, ранее возглавлявший Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю, на протяжении нескольких лет оказывал значительную помощь Хабаровской епархии в организации крестных ходов и обеспечении безопасности православных верующих.

В память о добром соработничестве глава Приамурской митрополии подарил начальнику Госавтоинспекции икону Пресвятой Богородицы «Хабаровская».

В ходе заседания Вячеслав Шпорт поблагодарил личный состав Управления за хорошие результаты в службе, а также призвал обеспечить безопасность во время одного из самых главных событий в общественной и политической жизни страны – предстоящих выборов Президента Российской Федерации.

«Уважаемые участники коллегии, - обратился к собравшимся Вячеслав Шпорт. – Хочу поблагодарить вас за добросовестную работу и хорошие результаты в 2017 году. Именно от вас во многом зависит социальное самочувствие общества, оценка населением качества деятельности органов государственной власти. Позвольте отметить вашу нацеленность на конечный результат. Она позволила добиться значительного улучшения криминогенной обстановки. Благодаря вам наш регион уверенно становится более спокойным и комфортным для жизни».

Как отметили на коллегии, слаженная работа сотрудников полиции в прошлом году позволила снизить количество целого ряда преступлений. Так, число убийств сократилось на 7,9%, тяжких преступлений – на 13%, особо тяжких преступлений - на 24,5 %, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 11,5%, разбойных нападений – на 22,9%, грабежей – на 15,8%, вымогательств - на 22,5%, краж – на 15%, краж автомобилей – на 17,2%, хищений с использованием мобильной связи – на 46,2%, краж с помощью сети Интернет – на 73,2 %.

Вячеслав Шпорт заметил, что к достижениям сотрудников УМВД в прошлом году можно отнести и десятки безопасно проведенных массовых мероприятий. В их числе: празднования государственных праздников, проведение крупнейшей на Дальнем Востоке выставки-ярмарки «Наш выбор 27», обеспечение правопорядка во время различных спортивных соревнований и многие другие. Отметил Губернатор и качественную работу полиции во время ликвидации последствий недавнего циклона, обрушившегося в канун новогодних праздников сразу не несколько северных районов. Сотрудники УМВД смогли оперативно обеспечить проезд по основным автодорогам, не допустили ни одного серьезного преступления в населенных пунктах, оставшихся без света.

«2018 год не обещает быть лёгким. В ближайшие дни нам с вами предстоит провести в Хабаровске чемпионата мира по хоккею с мячом, а затем в марте – чемпионата России по самбо. Также впереди у нас главное событие года – выборы Президента Российской Федерации. В этой связи задача номер один - обеспечить безопасность и пресечение любых противозаконных проявлений - экстремизма, терроризма, незаконных выступлений, как в день голосования, так и в течение всех избирательной кампании. Вторая задача - создать условия для прозрачной работы избирательных комиссий, не допускать никаких фальсификаций и провокаций, чтобы позволить жителям спокойно сделать свой выбор», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Глава региона пожелал правоохранителям успехов в профессиональной деятельности. Губернатор пообещал, что Правительство края продолжит сотрудничество с УМВД в реализации различных проектов по обеспечению безопасности и будет оказывать полицейским всестороннюю поддержку.