Молодежь Хабаровского края приглашают к участию в интернет-проекте «Медиа-школа»

Новый образовательный интернет-проект «Медиа-школа для молодежи» запускает Общероссийская молодёжная общественная организация «МИР». Первый этап стартует 25 января и продлится до 15 марта. К участию приглашаются школьники и студенты со всех регионов России.

Как сообщили организаторы проекта, за время обучения в медиа-школе участники изучат основы печатной и телевизионной журналистики, ораторского искусства, режиссуры, блоггинга и фотомастерства. Своим опытом на вебинарах и онлайн-конференциях поделятся эксперты медиасферы. Проект будет реализовываться в официальной группеМИА «МИР» в социальной сети «ВКонтакте». Теоретическая информация и практические задания также будут публиковаться на сайте организации. Всего в рамках проекта, который завершится в июне 2018 года, планируется обучить не менее 300 человек.

Всем участникам, завершившим обучение в медиа-школе, будут выданы сертификаты, а наиболее активные ребята получат рекомендации от МИА «МИР» и партнеров проекта для дальнейшего прохождения практики или трудоустройства.

Заявки на участие принимаются до 25 января по электронной почте info@mi-mir.ru. Подробная информация о проекте размещена на сайте организации в разделе «Медиа-волонтер».