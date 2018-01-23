Хабаровчане, Владимир Высоцкий и Татьянин день

Вот и пережили хабаровчане святки. Нагадали счастливое будущее и иные и суженых-ряженых, накупали в полыньях кто бодрость и здоровье, кто бронхит и почечную недостаточность. Кто-то из дамочек не преминул воспользоваться продемонстрировать окружающим кружевное исподнее, кто-то бросал в прорубь детей и собак. Повесились и ладно.

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Праздники не заканчиваются в Хабаровске. Праздники почти каждый день, было бы желание и тяжесть в кошельке.

25 января у Татьян именины, а у студентов праздник. В рамках празднования Татьяниного дня в Тихоокеанском государственном университете пройдут два мероприятия. 24 января в Педагогическом институте запланировано проведение отборочного этапа "Конкурса Татьян" среди студентов ВУЗа. Победившая Татьяна представит университет на краевом состязании. А 25 января в актовом зале ТОГУ состоится краевой концерт с церемонией награждения лучших студентов региона.

Не забыли в Хабаровске и про юных горожан. Родителям на выбор

24 января

Камерный оркестр "Глория" представит в концертном зале Хабаровской краевой филармонии «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях в Хабаровске». Начало в 13.00

27 января

Опера-сказка "Маша и медведь". Концертный зал Хабаровской филармонии. Начало в 11.00 Хабаровская краевая филармония

Спектакль "Мороз Иваныч". Театр кукол. Начало в 11.00

28 января

Спектакль "Поросята Карибского моря". Театр кукол. Начало в 11.00

Сказка "По щучьему велению". Оркестр русских народных инструментов. Концертный зал Хабаровской филармонии. Начало в 12.00

.30 января

Спектакль "Сказка о Золотом Петушке. Театр юного зрителя. Начало в 11.00

31 января

Спектакль "Цацики идет в школу" . Театр юного зрителя. Начало в 11.00

Для любителей современного искусства 27-28 января в Хабаровском краевом театре драмы впервые состоится «Зимняя режиссёрская лаборатория. Специально для этого были приглашены три молодых, но уже известных российских режиссера Алексея Забегина, Николая Русского и Сергея Чехова.

После каждого показа пройдет обсуждение с актёрами и профессиональными театральными критиками - Павел Руднев (Москва), Оксана Ефременко (Новосибирск), в котором могут принять участие и зрители. Самые интересные эскизы будут доработаны и останутся в репертуаре театра.

В программу лабораторию также включены просветительские мероприятия – открытые лекции экспертов.

Поклонники творчества Владимира Высоцкого отметят 80-летие актера и поэта дважды

25 января на вечере памяти "Где мои 17 лет?" в концертном зале Хабаровской краевой филармонии. Начало в 18.30

В концерте принимают участие: Сергей Дубровин, Любовь Шепилова, Андрей Куряев, Сергей Русских-Север, Наталья Райская Николай Смолин, Алексей Ром, Евгений Кейпан, Наталья Штепа, Алексей Самборук, Инна Верт, Юлия Киселева, Геннадий Григорьев, Сергей Синельников, Валентин Кравчук, Александр Ковалев.

27 января первое отделение концерта "Юрмала-Шансон" во Дворце культуры профсоюзов будет посвящено юбилею Владимира Высоцкого. Начало в 17.00

Концерты в Хабаровске

25 января

Шоу японских барабанщиков "Ритмы Японии" . Городской Дворец Культуры. Начало в 19.00

27 января

Концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра Дирижёр – Илья Дербилов (Санкт-Петербург) Солисты: лауреат международных конкурсов Павел Шведов (кларнет), Ольга Мальцева (флейта) В рограмме Й.Брамс Академическая торжественная увертюра, соч. 80, Ф.Данци Концертная симфония для флейты и кларнета с оркестром Си-бемоль мажор, соч. 41, Л. Ван Бетховен Симфония № 7 Ля мажор, соч. 92". Концертный зал Хабаровской филармонии. Начало в 18. 00.

28 января

Вечер вокальной музыки Viva La Musica! Солисты: Ирина Котова (сопрано, Москва), Илья Ткач (баритон, Москва), партия фортепиано – Василий Захаров. В программе романсы и арии из опер В.А.Моцарта, Дж.Пуччини, Дж.Верди, Н.Римского-Корсакова, С. Рахманинова, П.И.Чайковского. Концертный зал Хабаровской филармонии. Начало в 17. 00.

30 января

Государственный концертный ансамбль «Дальний Восток» представит программу «По волнам нашей памяти». Концертный зал Хабаровской филармонии. Начало в 18. 30.

Для любителей Мельпомены

26 января

Оперетта "Цыган-премьер". Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.30

26 января

Спектакль "Страсть" в Хабаровске, Триада. Начало в 19.00

Моноспектакль по рассказам К. Г. Паустовского "Старый повар", "Снег". Хабаровская краевая филармония. Автор сценария, режиссёр-постановщик, исполнитель – мастер художественного слова Марина Кунцевич. Геликон. Концертный зал Хабаровской филармонии. Начало в 15.00

27 января

#капитанБлад . Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 17.00

Премьера спектакля «Женитьба». Триада. Начало в 17.00

"Детство". Театр юного зрителя. Начало в 18.00

28 января

"Ночь измен, или Любовный покер" . Хабаровский музыкальный театр. Начало в 18.00

30 января

"Виндзорские насмешницы". Хабаровский театр драмы и комедии. Начало в 18.30

31 января

Спектакль "Муравьев. Граф Амурский"". Хабаровский театр драмы и комедии. Начало в 18.30

Приятных рабочих будней и занимательного отдыха на выходных!

Юрий Вязанкин