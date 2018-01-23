В Хабаровском крае мужчина изнасиловал шестилетнего ребенка

Николаевская-на-Амуре городская прокуратура поддержала в суде ходатайство следователя о заключении под стражу 40-летнего жителя одного из поселков, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ по факту совершения).

Педофильные скандалы сотрясают Хабаровский край. Лишь около половины лиц, совершивших сексуальные преступления против детей, страдают педофилией. Остальные не являются педофилами. За рубежом есть термин «педосексуалы». Это те, кто идет на сексуальный контакт с детьми.

К сожалению, "синдромом художественной гимнастики" пропитано все стороны общества. Культ молоденьких имеет и обратную сторону. Ну, кто обвинит в педофилии родителя, одевающего ребенка во взрослую одежду или к примеру разрешающего своей несовершеннолетней дочке принимать участие в танцах на пилоне?

Более ужасные вещи, когда взрослые насилуют детей.

В октябре прошлого года 40-летний житель одного из поселков Николаевского района совершил половое преступление в отношении шестилетнего ребенка, используя его беспомощное состояние.

Педофила задержали сразу после новогодних каникул, заключили под стражу. В этот же день ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления.

Между тем, Анна Кузнецова, Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка, высказалась за создание реестра граждан, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних

Она считает, что это самый лучший и эффективный способ борьбы с педофилами в России. По словам Анны Кузнецовой, специалисты, которые столкнулись с этой проблемой и изучили законодательство, пришли именно к выводу

«Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения», — сказала Кузнецова в эфире телеканала НТВ.

Ирина Яровая, Заместитель Председателя ГД предлагает признать отягчающим обстоятельством совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка лицом, проживающим совместно с ним, приостановления сроков давности по таким преступлениям до момента выявления преступления, увеличение до 30 лет (сейчас 25 лет) срока лишения свободы при назначении наказаний за совершение двух или более преступлений, а также возможность назначения пожизненного лишения свободы в случае систематического (два и более раза) совершения сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка

Ирина Яровая это предложила в запросе, направленном в Генеральную прокуратуру с просьбой взять на контроль расследование уголовного дела в отношении жителя Хабаровского края, подозреваемого в сексуальном насилии над пятью приемными дочерьми.

«Мы предлагаем ввести более высокую ответственность именно для близких людей, совершивших насилие над ребенком, например, усыновителей, понимая, что эти люди имеют непосредственный и беспрепятственный доступ к ребенку. В такой ситуации ребенок вынужден безропотно выполнять все команды мучителя», - пояснила вице-спикер.

Кстати, уже подготовлен комплексный законопроект направленный на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии. Сейчас он находится на межведомственном согласовании и в ближайшее время будет направлен в Верховный суд РФ и Правительство РФ для получения отзывов.