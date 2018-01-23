Из зала суда: Новые доказательства в деле об убийстве Андрея Драчева

В Хабаровске проходит процесс по уголовному делу, предусмотренному пунктом "и"части 2 статьи 105 УК РФ, возбужденному в отношении Анара Аллахверанова. Стоит отметить, что брат убитого спортсмена Андрея Драчева настаивал на открытом разбирательстве, но суд принял иное решение: предварительные слушания ведутся в закрытом режиме.

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На скамье подсудимых - Анар Аллахверанов. Молодой человек, который несколько лет занимается боевыми искусствами. 20 августа 2017 года на улице в центре Хабаровска между ним и другим спортсменом - Андреем Драчевым произошла драка. Как показала экспертиза, чемпион мира по пауэрлифтингу погиб от ударов, которые получил, находясь в беспомощном состоянии, когда уже лежал на земле. Как считают следователи, подсудимый понимал, что убивает человека, и обвинили его по уголовной статье, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного. Интересы Анара наняты представлять сразу три защитника.

На очередном заседании суда обвинение представило новые доказательства. Защита попросила перерыв для подготовки контраргументов. Разбирательство скандальной истории затянулось на несколько часов.

На прошлом слушании суд продлил меру пресечения Аллахверанову сроком на шесть месяцев. После предварительных слушаний начнется этап судебных разбирательств. Он будет проходить в открытом режиме

Следующее заседание по уголовному делу состоится уже в ближайшую пятницу. Слушание будет также в закрытом режиме.