В Хабаровском крае бандиты убили инвалида, отдыхавшего в санатории

В Хабаровском крае двое работников рыбоперерабатывающего предприятии в Ульчском районе ехали на служебной машине по трассе в районе санатория «Анненские минеральные воды». Им приглянулся мужчина, идущий по дороге с фотоаппаратом.

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Мужчины остановили машину, жестоко избили прохожего, забрали кошелек, фотоаппарат и сотовый телефон. В кошельке были банковские карты. Чтобы снять деньги, нужны были пин-коды.

Мужчины отвезли жертву в лесополосу, где под угрозой ножа мужчина сообщил секретные данные, после чего его зарезали.

Стражи правопорядка убийство раскрыли. Одного из убийц – 27-летнего мужчину, оперативно задержали. Второго убийцу сотрудники правоохранительных органов взяли в Краснодаре. Мужчина этапирован в Хабаровский край.