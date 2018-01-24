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В Хабаровском крае бандиты убили инвалида, отдыхавшего в санатории
В Хабаровском крае двое работников рыбоперерабатывающего предприятии в Ульчском районе ехали на служебной машине по трассе в районе санатория «Анненские минеральные воды». Им приглянулся мужчина, идущий по дороге с фотоаппаратом.
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Мужчины остановили машину, жестоко избили прохожего, забрали кошелек, фотоаппарат и сотовый телефон. В кошельке были банковские карты. Чтобы снять деньги, нужны были пин-коды.
Мужчины отвезли жертву в лесополосу, где под угрозой ножа мужчина сообщил секретные данные, после чего его зарезали.
Стражи правопорядка убийство раскрыли. Одного из убийц – 27-летнего мужчину, оперативно задержали. Второго убийцу сотрудники правоохранительных органов взяли в Краснодаре. Мужчина этапирован в Хабаровский край.
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