В Хабаровске мужчина бегает по снегу полуголым в 30-ти градусный мороз

Пока крещенские морозы набирают в Хабаровске обороты, жители дальневосточной столицы демонстрируют всему миру в социальных сетях закалку и приверженность к здоровому образу жизни. Мужчина, прогулявшийся в 30-градусный мороз практически голым, враз стал звездой интернета.

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В Хабаровске можно снимать сериал «Голые и смелые зимой», и актеры найдутся, и не только отметить День Нептуна в январе и радостно прыгать в полыньи на потеху китайским туристам.

А вот они условия, а вот она среда,

А впрочем, для здоровия, полезны холода, - пелось в одном популярном советском фильме.

Ролик, размещенный в оной из социальных сетей, вызвал радостное обсуждение у горожан. На видео был запечетлен хабаровчанин в трусах и тапочках с полотенцем, идущим по снегу. Авторы ролика утверждают, что в это время температура воздуха была почти 30 градусов мороза.

Пользователи социальных сетей предположили, что мужчина - последователь Порфирия Иванова- знаменитого создателя оздоровительно-духовной системы. Кстати, согласно одной легенде американские космонавты видели Порфирия, разгуливающего в семейниках по Луне. Некоторые признались, что знают этого человека, в таком виде он ходит уже много лет в любую погоду, меняя только трусы. Понятно, что появились и те граждане, которые подписали ролик: "Когда вышел с самолета Пхукет-Хабаровск" и "Ипотеку заплатил".