В Хабаровске снег станет горячим

В Хабаровске с 1-го февраля по 31 марта пройдет образовательный проект «Горячий снег», посвященный 75-летию Сталинградской битвы.

На первом этапе участникам предлагается тщательно изучить тему. На втором этапе участникам будет предложено ответить на 70 тестовых вопросов Проекта, которые будут размещены на сайте Хабаровского краевого центра развития творчества детей и юношества с 21 февраля 2018 года. Принимаются только индивидуальные работы.

Напомним, что в этом году исполняется 75 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, которая длилась с 17 июля 1942 по 02 февраля 1943 года и стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

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