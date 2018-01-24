Новости
В Хабаровске снег станет горячим
В Хабаровске с 1-го февраля по 31 марта пройдет образовательный проект «Горячий снег», посвященный 75-летию Сталинградской битвы.
На первом этапе участникам предлагается тщательно изучить тему. На втором этапе участникам будет предложено ответить на 70 тестовых вопросов Проекта, которые будут размещены на сайте Хабаровского краевого центра развития творчества детей и юношества с 21 февраля 2018 года. Принимаются только индивидуальные работы.
Напомним, что в этом году исполняется 75 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, которая длилась с 17 июля 1942 по 02 февраля 1943 года и стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.
Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 623
С места событий: Останки на берегу водоема5 873
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 159
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 318
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136