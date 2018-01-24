Казачество Хабаровского края: Где родился, так и пригодился

В наступившем году исполнится 165 лет, как на шлюпке прошел западное побережье Татарского пролива лейтенант Николай Бошняк, которого принято считать первооткрывателем хабаровского приморья.

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Сопровождали 22-летнего офицера флота казаки Кир Белохвостов, Семен Парфентьев, Иван Мосеев. На берегу залива Хаджи они установили православный крест. Сегодня в этом месте в пригороде Советской Гавани возвышается памятник с их именами и фамилиями.

Если на маршрут первопроходцев взглянуть с теперешнего времени, то на нем можно найти и село Датта, выросшее при впадении реки Тумнин в Татарский пролив, и поселок Ванино с главным портом Хабаровского края, и город Советскую Гавань с жилмассивами на берегах одноименного залива. Штрих уже постсоветского времени - возрождение казачества. Примечательный факт: атаман хуторского общества «Тумнинское» Витольд Грибенюк - уроженец здешних мест. Его детство прошло в гарнизоне морской авиации. Правда, аттестат зрелости он получал в суворовском военном училище в Уссурийске.

Окончив Омское высшее общевойсковое командное училище имени М.В. Фрунзе, командовал взводом, ротой. После расформирования дивизии, в которой служил, был уволен в запас в звании старшего лейтенанта. Жизнь на гражданке с приснопамятные 90-е годы подвигла к возвращению в родные места. Обосновавшись в Ванино, Грибенюк с нуля создал бизнес, открыв несколько магазинов. Поступил на заочное отделение Хабаровской академии экономики и права, где получил диплом юриста. Как человек активной жизненной позиции был замечен бизнес-сообществом. Его избрали председателем районного отделения краевого объединения предпринимателей.

Будучи на форуме предпринимателей в Хабаровске, обратил внимание на казаков, приглашенных на форум. Подошел к ним, представился, получил исчерпывающую информацию об окружном казачьем обществе и его первичных организациях.

- Я не считаю себя родовым казаком, - говорит Витольд Викторович. - Могу только предполагать, что мои предки, жившие на стыке России и Малороссии, были казаками. Но кто признавался в этом после революции и гражданской войны, повсеместного расказачивания?

В очередной поездке в Хабаровск он встретился с Владимиром Николаевичем Степановым, возглавлявшим окружное казачье общество, поделился мыслями о создании казачьего формирования в Ванинском районе. Степанов Грибенюка поддержал, рекомендовав его единомышленникам объединиться в хуторское казачье общество.

Не ради галочки в отчете

Кто они, вошедшие в хуторское казачье общество «Тумнинское»? Товарищем атамана стал Юрий Тазов, защищавший целостность Российской Федерации на Кавказе. За плечами Ильи Бочарникова служба в милиции. Андрей Прилуцкий - не только меткий стрелок, но и душа мужской компании. В декабре 2016 года хуторское казачье общество «Тумнинское» вошло в состав окружного казачьего общества Хабаровского края.

После проведения военно-патриотической игры «Рубеж», в которой участвовали школьники Советско-Гаванского и Ванинского районов, местный военком Константин Лебедев, убедившись в активности казаков, изъявил желание стать членом хуторского общества. Как оказалось, он родовой казак, и быть вместе с ванинскими казаками для него - веление души при всей занятости должностными обязанностями.

Избранный хуторским атаманом Витольд Грибенюк не первый год ведет начальную военную подготовку в кадетских классах средней школы поселка Октябрьского, примыкающего к райцентру. В общей сложности это четыре класса, включая начальное, основное среднее и общее среднее звено. Они формировались с расчетом на МЧС, ученики носят синюю форму и оранжевые береты, при этом преподавателя из бывших сотрудников этого ведомства не нашлось.

Начальная военная подготовка включает в себя изучение автомата Калашникова и ручной гранаты, экипировки военнослужащего, приемов стрельбы. Завершающие занятия проходят в тире, где ребята стреляют из мелкокалиберной винтовки.

- У меня четыре урока в неделю, - поясняет Витольд Викторович. - Зарплату не называю: будет смешно. Но если бы совсем не платили, я бы все равно занимался с детьми.

Ему повезло в том плане, что в приложении к его офицерскому диплому как предмет указана педагогика. Будущим командирам-пехотинцам ее преподавали в объеме пятидесяти часов. Но если в приложении к офицерскому диплому педагогика не значится - отставнику в любом воинском звании преподавать в школе не позволительно. Что делает Грибенюк, когда понимает, что тему очередного урока лучше него может раскрыть кто-то из членов казачьего общества? Он приглашает такого человека провести урок, однако при этом его собственное присутствие обязательно.

По мнению Грибенюка, чиновники образовательного ведомства не дают в полной мере раскрыться педагогическому таланту людей сведущих, к которым тянутся дети. Сам он отрывает от предпринимательской деятельности не только четыре часа в неделю. В канун 9 Мая обучал кадетские классы строевой подготовке, а в День Победы возглавлял коробку кадетов-«мчэсников» на праздничном шествии в Октябрьском.

Возникает вопрос: не пора ли создавать кадетский класс казачьей направленности?

Хуторской атаман не склонен форсировать создание такого класса. Причина не только в том, что преподавать историю и культуру казачества в Ванинском районе пока некому. На примере кадетских классов МЧС-ной направленности он видит, что далеко не все ребята проникаются стремлением служить Родине, делать добрые дела в поселке и школе, спешить на выручку попавшим в беду. Атаман склонен расценивать это как следствие утверждения западных ценностей в умах соотечественников, когда мерилом успешности считается рубль. Он, этот рубль, отодвинул такие понятия как общественное благо и коллективизм, нравственность и чувство долга. Понятно, что речь идет о родителях, с которых дети берут пример. Сможет ли противостоять кадетский класс казачьей направленности ущербному мировоззрению или же он станет лишь галочкой в отчетах?

В семье атамана двое мальчишек - десяти и трех с половиной лет. Как отец он против того, чтобы их воспитывали отечественные телеканалы с приснопамятным «Домом-2», интернет с дрянными сайтами, айфоны и айпады. Когда собирается Круг либо другое мероприятие организуется казачьим обществом, атаман берет с собой старшего сына Михаила, чтобы тот слушал и внимал. Так же поступает товарищ атамана. Его Никите двенадцать лет. Дай Бог, чтобы казачьи представления о смысле жизни утвердились в обоих!

Чтобы дом построить

Главная задача хуторского казачьего общества «Тумнинское» - вхождение в государственный реестр. Но это не означает, что до вхождения в него можно ничего не делать. Казаки охраняют общественный порядок вместе с сотрудниками полиции. Правда, на правах дружинников, но жители райцентра уже наслышаны, что на дежурство выходят представители местного казачьего общества.

Атаман «Тумнинского» в курсе того, что на Дону, других исконно казачьих территориях охрана общественного порядка членами казачьих обществ осуществляется на возмездной основе. За месяц регулярных выходов на дежурство набегает порядка двадцати тысяч рублей. И человеку не надо искать другой работы, можно сосредоточиться на личном хозяйстве - огороде и живности. Почему в Хабаровском крае не так?

Впрочем, атаман «Тумнинского» не склонен заострять на этом внимание. Его позиция состоит в том, что для любого мужчины не в тягость подежурить вечерком в составе добровольной народной дружины.

- Кому-то погрозить пальцем за ненадлежащее поведение, кого-то доставить для разбирательства в отделение полиции. Ведь чем занимается тот, кто отказывается выйти на охрану правопорядка по тем предлогом, что за это не платят? Как правило, убивает вечер сидением у телевизора с пивной емкостью. Не лучшее времяпрепровождение для уважающего себя мужчины! - убежден Витольд Викторович.

С чем хуторской атаман наседает на муниципальных и региональных начальников, так это с земельным вопросом. У него, как и у других казаков хабаровского приморья, есть мечта - построить свой дом, заняться хозяйством. В общем, не на словах, а на деле вернуться к казачьему образу жизни. Но подходящего земельного участка, чтобы проезд был и энергоснабжение, не добиться. Даже по программе дальневосточного гектара.

Как выясняется, примыкающие к поселениям участки находятся в собственности, но не осваиваются, и закон это позволяет. Та же картина с землями, находящимися в распоряжении ведомств. Между тем в хуторском обществе «Тумнинское» зреет идея поселиться вместе, обзавестись домами и хозяйством, жить общиной, как это было принято у казаков. Не потерялась бы эта идея в частоколе взаимоисключающих нормативных актов, чиновном безучастии, очередной кампанейщине!..

Михаил Карпач. Хабаровск-Ванино