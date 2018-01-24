Хабаровский супермарафонец в пятый раз едет в Грецию

На эту поездку бегуну скидывались всем миром, пустив шапку по кругу. Газета «Молодой дальневосточник XXI век» выступила не только информационным спонсором, опубликовав реквизиты карты Сбербанка, на которую можно было перевести любую сумму для поддержки спортсмена. Всего на «пластик» поступило, по словам Дениса, 12 225 рублей.

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«Спасибо всем за помощь, сейчас стало полегче. Не то, что раньше - когда все за свой свет»,- рассказывает Денис. На поездки он зарабатывает, в основном, с помощью метлы, работая дворником. Родные и близкие поддерживают Дениса не только морально, из своего не такого уж большого семейного бюджета, родители выдели несколько тысяч на поездку в Греции. Увы, в бюджете края, в бюджете города на такой вот вид спорта просто не предусмотрено финансирование. Официальные органы рады бы поддержать ценное начинание- это как никак престиж края! Но финансовая дисциплина не позволяет тратить деньги не по целевому назначению. Так что вот уже в который раз наш супермарафонец бежит сам по себе, бежит для себя.

24 января, ранним утром, через Москву Денис улетает в Афины. День у него будет на акклиматизацию, чтобы 27 января выйти на старт супермарафона. По традиции это соревнование начинается во второй половине дня. Бег идет по кругу диаметром километр. Каждый из спортсменов выбирает свою тактику. Кстати, сейчас в Греции порядка 6-10 градусов тепла.

В этом соревновании, организованном, по большому счету любителями бега, нет места политическим дрязгам, личным предпочтениям, допинговым и прочим скандалам. Все решает тренировки и сила воли спортсмена. Обязательно есть победители - всего предусмотрено 6 призовых мес. Для самых упорны кубки, благодарности и ощущение победы .Держим кулаки за нашего парня. Так что – беги, Денис, беги!

Виктор Панин