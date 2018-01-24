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Дороги в Хабаровском крае: Шлак и накат
Хабаровские общественники проинспектировали дороги Ванинского и Советско-гаванского районов. В регионе текущий сезон очень снежный, обильные осадки на побережье Хабаровского края выпадали весь декабрь и январь. Несколько раз краевым властям пришлось даже закрывать автомобильные трассы для движения пассажирского автотранспорта. Высокое качество и оперативность работы дорожных служб, в свете описанного, способны спасти множество жизней.
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«Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог составляет 6 часов с момента ее обнаружения», - комментирует результаты рабочей поездки координатор проекта «карта убитых дорог» в Хабаровском крае Сергей Брагин. «Бездействие в данном вопросе со стороны дорожных служб подвергает опасности жизнь и здоровье участников движения. Нас читают все, поэтому публично прошу вас, контролирующие органы, провести проверку по данному вопросу и указать руководителю КГКУ "Хабаровскуправтодор" и другим ответственным лицам на отсутствие должного контроля за содержанием автомобильных дорог Советско-Гаванского и Ванинского муниципального районов», - подчеркнул Брагин.
По результатам рейда выяснилось, что на 15 км автодороги Монгохто – Совгавань прямо на проезжей части находятся посторонние предметы (рассыпанный щебень из перегруженного самосвала), на автомобильной дороге "Подъезд к п. Заветы Ильича" выявлено присутствие снежного наката. На данном участке наблюдается превышение обочин над кромкой проезжей части, что не допускается ГОСТ Р 50597-93. В поселке Майский в целях борьбы со скользкостью и гололедом подсыпана шлаком проезжая часть. В соответствии с Федеральным классификационным каталогом шлак является отходом производства и потребления и должен иметь документы, подтверждающие его безопасность воздействия на среду обитания и здоровье человека, о технологическом процессе образования шлака, информацию о месторождении угля, после сжигания которого получен шлак. Данных документов активистам ОНФ найти не удалось. По результатам инспекции региональное отделение направит обращения в адрес муниципальных властей и краевой инспекции безопасности дорожного движения. По мнению активистов, выявленные недостатки необходимо ликвидировать безотлагательно.
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