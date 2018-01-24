Воссоздание триумфальной арки в Хабаровске: За и против

В Хабаровске на суд общественности вынесено предложение, которое зрело в умах любителей старины, наверное, не одно десятилетие. Это предложение касается восстановления триумфальной арки, воздвигнутой в Хабаровске в 1891 году по случаю прибытия цесаревича Николая Александровича.

Как нетрудно догадаться, будущего императора Николая Второго.

Предложение обсуждалось на расширенном заседании краевого совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. И не по месту расположения совета, а в зале научной библиотеки с балконом, выходящим на бывшую Соборную площадь (ныне Комсомольскую), где принимал парад хабаровского гарнизона наследник престола.

Свободных мест в зале не было, последние входившие несли стулья. Кроме Людмилы Ишаевой и Тамары Бессолицыной, представлявших руководство регионального совета ВООПИК, я увидел архитектора Александра Мамешина, краеведа Марию Бурилову, ученого секретаря Приамурского географического общества Александра Филонова. Присутствовали сотрудница госархива, глава издательской фирмы, посланцы общественных формирований, имеющих историческую направленность. Все были рады видеть друг друга, рукопожатия дополняли объятиями, однако скоро я убедился: в зале не единомышленники, а политические противники.

На улице Алексеевской

Евгения Казакова, как она сама представилась, аудитор-ревизор, проинформировала о работе общественного совета, созданного в связи с приближающейся круглой датой - 130-летием путешествия наследника престола. Цесаревич посетил Индию, Китай, Японию, а также положил начало строительству Транссиба во Владивостоке, открыл памятник Муравьеву-Амурскому в Хабаровске, был тепло встречен подданными в Благовещенске, Иркутске, Томске, Оренбурге.

По словам Евгении Георгиевны, дата будет отмечаться на международном уровне. Ее саму подвигла на участие в этом деле монахиня из русского монастыря в Японии, который она посещала. Ответ на вопрос, что должен сделать Хабаровск, напрашивается сам: восстановить триумфальную арку, как это сделали Владивосток и Благовещенск десять с лишним лет назад.

Что для этого нужно? Прежде всего открыть счет для пожертвований под патронатом краевого совета ВООПИК, поскольку в России и за ее пределами уже заявили о себе желающие перечислить средства на восстановление триумфальной арки в Хабаровске.

Напомню, что речь идет об арке, которая стояла там, где улица Алексеевская (ныне Шевченко), поднимавшаяся от пристани, соприкасалась с Соборной площадью, в то время главной площадью города. Сегодня к памятному месту примыкает крыльцо управления Амурского пароходства.

Это была одна из трех триумфальных арок, воздвигнутых в столице Приамурского генерал-губернаторства к приезду цесаревича. Она была столь величественной, что с утверждением советской власти ее поначалу использовали, обновив символику.

При воссоздании неизбежны и другие вопросы, менее принципиальные, а все же существенные. Так, поскольку воссоздание арки в первозданном виде помешает движению транспорта на улице Шевченко, не установить ли ее несколько в ином месте, например, на открытии пешеходного спуска к набережной у нового корпуса гостиницы «Парус»?

Что предполагается: воссоздание аналога во всем, включая внешний облик и лиственничную основу, или возможен современный вариант в архитектурном подходе и материальном воплощении?

… И мозаичная икона

Было зачитано обращение лауреата Государственной премии, народного художника России, почетного гражданина Хабаровска Геннадия Павлишина. Его мозаичная картина из полудрагоценных и драгоценных камней, названная «Поэмой о Приамурье», установленная в 1979 году в Доме приемов, получила всемирную известность.

Поворот к православной тематике мастера, продолжающего жить и творить в Хабаровске, способствовал рождению уникальных мозаичных работ. Таких, как икона Серафима Саровского в одноименной часовне, положившей начало парку «Северный», как Порт-Артурская икона Божией Матери, установленная в пограничном храме-часовне на острове Большой Уссурийский.

В своем обращении Геннадий Дмитриевич связал воссоздание триумфальной арки со скорбной датой, которую будет отмечать в предстоящем году православной мир, - 100-летием расстрела семьи последнего российского императора в Екатеринбурге. Для арки в ее новой ипостаси он берется изготовить на безвозмездной основе мозаичную икону царственных страстотерпцев.

Что из этого следует? Очевидно, что намечается не воссоздание копии арки, а возведение, по сути, новой достопримечательности. Это предполагает как творческую свободу, так и преемственность архитектурных элементов.

Первым в поддержку возведения арки на заседании краевого совета ВООПИК выступил Виталий Андрианов. Жизнь его самого -наглядный пример того, как перемены в обществе меняют человека. Он трудился на Крайнем Севере, после чего вернулся в Хабаровск, город детства, поселившись в нестандартном доме на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Волочаевской, где два этажа дореволюционной постройки дополнены двумя этажами советской эпохи. Занявшись родословной, узнал, что его дед Иван Егорович Андрианов в 1889-1891 годах служил в канцелярии генерал-губернатора, которая размещалась в этом же здании из красного кирпича, позже надстроенном.

Виталий Иванович поднял архивные документы, написал документальную книгу о родных и близких, которые не имели рабоче-крестьянского происхождения, а потому вынуждены были скрывать свои корни. Андрианов удостоен учрежденного мэром Хабаровска звания «Лучший хранитель истории» в номинации «За исследовательскую работу по восстановлению истории своей семьи».

И это он, значительную часть жизни отработавший на руководящих постах, можно сказать, представитель партхозноменклатуры, никогда не сомневавшийся в правильности избранного в 1917 году курса. Но как изменилось его мировоззрение, если на скромные пенсионные накопления Виталий Иванович выезжал во Владивосток, чтобы поработать с архивами, разузнать больше о прошлом фамилии!

Не для изобличения пороков

Андрианова поддержали другие выступавшие, естественно, с уточнениями, добавлениями, всем прочим, без чего не бывает дискуссии. Мне показалось, что общая позиция выработана, что можно голосовать за открытие счета для пожертвований, но как я ошибался!

Слово взял Станислав Сливко, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории Педагогического института ТОГУ, секретарь крайкома КПРФ. Он сказал, что еще до расстрела царя летом 1918 года в Екатеринбурге в том же городе белыми были убиты сочувствовавшие советской власти рабочие и крестьяне общим числом, значительно превосходившим состав царской семьи и ее приближенных.

Прозвучало напоминание о поражении в русско-японской войне 1904-1905 годов, других событиях правления Николая Второго, по мнению Сливко, подтверждающих никчемность самодержца. Впрочем, ничего нового я не услышал. И чем больше негатива выкладывалось, чем напористей звучала речь Станислава Вадимовича, тем больше грусти замечал я на лицах присутствующих.

Ведь не для изобличения пороков царской власти собрались общественники и специалисты. Как следовало из выступлений, реплик, обмена мнениями, воссоздание арки они воспринимали не как прославление последнего царя из династии Романовых, а как возвращение хабаровской достопримечательности, которая сделает город интересней и краше.

Обращение Павлишина, зачитанное Казаковой, - это позиция воцерковленного человека, разделяемая миллионами православных по всему миру. Уместно ли противиться ей, когда даже лидер КПРФ Зюганов не скрывает своего позитивного отношения к РПЦ?

Конечно, Станиславу Сливко возражали. Но он считал должным отвечать на каждый довод, не замечая, что дискуссия скатывается к политинформации с неизменно правым во всем ведущим и недопонимающими присутствующими. На мой взгляд, проявила себя и сугубо интеллигентная среда, где предпочитают отмолчаться, когда убеждаются, что альтернативные мнения разбиваются в пух и прах.

Попросили высказаться архитектора Александра Мамешина, в творчестве которого каноны советской эпохи не препятствуют православному монументализму, что подтверждают осуществленные им проекты реконструкции площади Ленина и строительства Елизаветинского храма у дорожной больницы. Александр Ефимович говорил об арке как памятном знаке дореволюционной эпохи, которая широко представлена в краевой столице. Естественно, он не обмолвился о том, что возвращаться к образу мыслей Гражданской войны при обсуждении архитектурного проекта по меньшей мере некорректно.

Казакова напомнила, что если счет для пожертвований под патронажем краевого совета ВООПИК не будет открыт, то средства получат другие города, которые посетил цесаревич. Впрочем, констатация очевидного не смогла переломить исход голосования. Я пробовал посчитать руки, поднятые за воссоздание арки. Если не ошибаюсь, ее сторонники оказались в меньшинстве.

На скейтборде по набережной Цесаревича

Через некоторое время вопрос был повторно вынесен на заседание краевого совета ВООПИК. Обошлись без уймы приглашенных, двухчасового обсуждения, принесенных стульев. Большинство голосов было отдано за участие Хабаровска в мероприятиях, намечаемых в стране и мире к 130-летию путешествия цесаревича. А значит, за восстановление триумфальной арки. Есть надежда, что счет, который откроется, будут пополнять не только иногородние жертвователи.

Признаюсь, радости маловато. С чего вообще возник сыр-бор, если не только во Владивостоке и Благовещенске, но и в других городах, которые посещал будущий император Николай Второй, триумфальные арки восстановлены?

Почему во Владивостоке отказались от Ленинской, Колхозной, множества других переименованных улиц, вернув им изначально данные имена, а в Хабаровске возвратили прежнее название одной-единственной улице Муравьева-Амурского, сохранив при этом улицу Карла Маркса?

Десять с лишним лет хабаровский «Мемориал» тщетно добивается установки памятной доски на месте внутренней тюрьмы НКВД на улице Волочаевской, где в пору большого террора были расстреляны сотни дальневосточников.

Впечатление такое, что однобокое восприятие истории не ушло из Хабаровска. От него не отступают градоначальники, оно держит верх в умах интеллектуалов.

Кстати, ровно пять лет назад в приморской столице была открыта набережная Цесаревича. Там прогулочная зона с просторной парковкой, развлекательный центр с площадкой для катания на роликах и скейтбордах. Сегодняшний день неразрывно связан с историей, с соотечественниками, желавшими процветания любимой Отчизне. Уместно ли делить их на правых и виноватых?

Михаил Карпач

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