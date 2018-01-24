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Хабаровчанка во время трамвайной аварии сломала нос
В Хабаровске 60-летняя пенсионерка сломала нос, а 84-летняя старушка повредила колено во время схода трамвая с рельсов трамвая на Краснореченской улице. 37-летний водитель трамвая остался жив, правда его осыпало осколками стекла.
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Как считает вагоновожатый, причина аварии – некачественная работа дорожников. Очищая проезжую часть, они почему-то не вывезли снег, а лишь слегка отодвинули его в сторону путей, образовав большие спрессованные сугробы.
Если старые вагоны проезжают сложные участки без особых проблем, то современные моделине рассчитаны на советский способ очистки путей от снега. Из-за этого передняя колесная тележка трамвая выскочила из стальной колеи во время набора скорости на перегоне, транспортное средство повело влево, и оно врезалось в опору контактной сети, оборвав провода, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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