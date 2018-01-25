Алла Кузнецова: Задача родителей и педагогов создать для детей поле перебора

Теме самореализации детей и подростков было посвящено очередное краевое родительское собрание, состоявшееся в Хабаровске на базе Краевого центра образования

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

- Наукой давно доказано: для того чтобы человек стал профессионалом в какой-либо области, нужно практиковаться в ней не менее десяти тысяч часов. И чем раньше эта практика начнется, тем быстрее молодой человек достигнет мастерства и сможет реализоваться в жизни. Подростковый возраст – время «перебора». В этом смысле стихи Агнии Барто «драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота» - это не критика, а правильная реальность. Человек должен перебрать, перепробовать многое, узнать о разных направлениях деятельности, чтобы понять, что именно его. Задача родителей и педагогов – создать это поле «перебора», дать ребенку возможность определиться: что же станет увлечением, которое сделает жизнь более яркой, насыщенной и счастливой, а что - профессией. Такая практика и станет в дальнейшем залогом его успеха, эффективности и монетизации тех навыков, которые человек получил в детстве.

Этими словами министр образования и науки региона Алла Кузнецова начала краевое родительское собрание в режиме видеоконференции на тему «Условия для самореализации детей». Специалисты министерства, педагоги и психологи довольно подробно рассказали об уже имеющихся в крае ресурсах для подрастающего поколения. Сегодня открыты двери 125 учреждений дополнительного образования. Дворцы творчества, кружки, спортивные секции посещают более 82 процентов детей и подростков от пяти до восемнадцати лет. Создан Региональный модельный центр дополнительного образования, где собрана вся информация о существующих в крае возможностях учиться, творить, развиваться, совершенствоваться, практиковаться.

Помимо этого, специалисты, уже нашедшие свое призвание в педагогике, помогают подросткам и их родителям в вопросах профориентации. На сайтах «Компас самоопределения», «Атлас профессий» можно не только познакомиться с особенностями различных профессий, но и получить информацию о необходимых знаниях, навыках и требованиях, предъявляемых к будущим студентам. Сайты помогут сориентироваться, в каких средних и высших учебных заведениях края можно получить соответствующее образование и, наконец, узнать, какие профессии будут востребованы в ближайшее время в нашем регионе.

Психологи также готовы помочь подросткам понять самих себя и сделать правильный выбор. По просьбе родителей провести профтестирование и выявить потенциал и предпочтения могут школьные психологи или специалисты Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Однако не только вопросы самореализации детей волновали их пап и мам, учителей и директоров из всех районов края, принявших участие в родительском собрании. Если будущее подрастающего поколения, судя по возможностям, вырисовывается довольно оптимистичным, то настоящее требует немедленного усовершенствования. Поэтому вторая часть видеоконференции, когда специалистам пришлось отвечать на вопросы, была больше посвящена проблемам насущным.

«Когда у школы появится пристройка, чтобы дети могли учиться только в первую смену? Почему на школьном автобусе нельзя вывезти детей из поселка в город на экскурсию? Почему спортивный зал школы поселка Синда расположен в двух километрах от самого учебного заведения? Как обучиться любимой профессии детям малочисленных народов Севера, если их менталитет совершенно не приспособлен к жизни в городе? Почему нет единой образовательной программы для школ края? Почему на олимпиаду талантливых детей отправляют за счет их родителей? Появится ли, наконец, в учебных заведениях адекватная охрана в связи с недавними событиями в Перми? Как давать дополнительное образование, если школа в поселке работает в две смены, а для кружков нет свободных помещений? Что делать гуманитариям, если приоритетными в крае объявлены технические и эколого-биологические направления»? И, наконец, вопрос дня: «Как стимулируются родители одаренного ребенка?» Под бодрый смех участников видеоконференции министр образования края развела руками: «А вы по комсомольской путевке родили этого ребенка или как? Уважаемые родители, это уже восьмидесятый уровень иждивенчества».

Проблемы, требующие скорейшего вмешательства и разрешения, Алла Кузнецова взяла под личный контроль. А тем, кто не успел задать вопросы на собрании, было предложено отправить их в адрес министерства. Министр пообещала, что ответ получат все.