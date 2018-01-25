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В Хабаровске ограбили ну очень крупного чиновника во время пробежки
В Хабаровском крае порой пристрастие к ЗОЖу приносит неприятности, и даже убытки. Один крупный, да что там скромничать, очень крупный региональный чиновник, благодаря пристрастию к утренним пробежкам, лишился двух айфонов, золотой ручки "Паркер" и барсетки, где это дорогостоящее добро хранилось.
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Все добро украли в легкоатлетическом манеже, пока чин был на пробежке.
Айфоны нашлись быстро, воры продали их местному скупщику. А вот барсетка и "Паркер" просто испарились.
Что любопытно, отвечать за это пришлось не продавцу награбенного, не ворам, которых так никто и не поймал, а директору манежа. Его без особых разговоров просто его уволили.
P.S. На днях губернатор Вячеслав Шпорт на расширенным заседанием коллегии УМВД России по Хабаровскому краю отметил, что регион уверенно становится более спокойным и комфортным для жизни.
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