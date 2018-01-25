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В Хабаровске «волшебницы» развели старушек на 1,3 миллиона
Суд в Хабаровске отправил в колонию женщину, "снявшую порчу" с пятерых пенсионерок на 1,3 млн рублей .Она вместе с подельницей она подходила на улице к старушкам и сообщала, что на них наложена порча. Чтобы снять ее, нужно было отдать "целительнице" все деньги и украшения.
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После того, как бабушки лишались ценностей, им нужно было пройти вдоль многоквартирного дома до тринадцатого окна и вернуться обратно. Прока пенсионерки совершали моцион, целительницы исчезали со старушечьи добром.
«Уж сколько их упало в эту бездну мракобесия!» - так можно перефразировать бессмертные строки великого поэта Марины Цветаевой. Чужой опыт ничему не учит «жертв» хваленого советского образования.
Вроде и вбивали 10 лет в головы хабаровчанок материалистический взгляд на мироздание, однако, почти первобытная вера в «чудо чудное» неистребима, а значит, набор в «армию» экстрасенсов – гадалок будет вечен, как и вечны жертвы, теряющие на своем мракобесии последние деньги.
От сглаза, лечения от всех подряд болезней и до порчи и любовного приворота – предложения определяет спрос. Как говорится, от любви до ненависти – один шаг. И порой кажется, что бывшие строители «светлого будущего» это шаг давно сделали в бездну мракобесия. Что касается жертв услуг за наведение порчи, то чаще всего они не становятся героями полицейских хроник, в отличие от жертв всевозможных «целителей» и экстрасенсов.
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