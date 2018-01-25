В Хабаровске мужчина заотдыхал парня до смерти

В Хабаровске 41-летний мужчина отдыхал с 25-летним парнем в квартире на улице Вологодская. Пили водочку, беседовали, а иногда и молча пили, как все в России-матушке: яростно, порой подло мало закусывая. Оно и понятно: кризис все-таки.

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Буквально на минуту отлучился, как утверждал 41-летний мужчина, пришел, а у парня из груди нож торчит.

Прибыли полицейские, задержали мужчину. Кстати, он

ранее привлекался к уголовной ответственности за грабежи и кражи.

— В отношении него возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет, — добавили правоохранители.

До избрания меры пресечения обвиняемый был водворен в ИВС. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники следственного комитета по Хабаровскому краю, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.