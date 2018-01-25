Новости
В Хабаровске мужчина заотдыхал парня до смерти
В Хабаровске 41-летний мужчина отдыхал с 25-летним парнем в квартире на улице Вологодская. Пили водочку, беседовали, а иногда и молча пили, как все в России-матушке: яростно, порой подло мало закусывая. Оно и понятно: кризис все-таки.
Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram
Буквально на минуту отлучился, как утверждал 41-летний мужчина, пришел, а у парня из груди нож торчит.
Прибыли полицейские, задержали мужчину. Кстати, он
ранее привлекался к уголовной ответственности за грабежи и кражи.
— В отношении него возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет, — добавили правоохранители.
До избрания меры пресечения обвиняемый был водворен в ИВС. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники следственного комитета по Хабаровскому краю, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 624
С места событий: Останки на берегу водоема5 876
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 161
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 323
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136