В Хабаровске грядет бесплатная массовая кастрация

В Хабаровске 27 февраля стартует марафон массовой стерилизации животных. В одних клиниках «урежут» бесплатно, в других со значительной скидкой.

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Хабаровск впервые присоединится к Всемирному дню стерилизации домашних животных SPAYDAY.

Питомца нужно предварительно записать на прием и уточнить подробную информацию в клиниках по месту жительства.

Перед операцией кошку взвешивают, подают наркоз и оперируют. Вся операция длится примерно 5-10 минут у самцов и 20 минут у самок. Проведение операции у самки сложнее, чем у кота, так как осуществляется внутриполостное воздействие.

Беря в дом животное, мы берем на себя ответственность за его судьбу и за судьбу его потомков. Именно человек определяет жизненные условия своего домашнего питомца, именно он воспитывает и прививает нормы поведения кошечки или собачки в условиях жизни с человеком. И даже в таком деликатном вопросе, как воспроизводство потомства, именно человек должен сделать правильный выбор.

Здоровая кошка может приносить от 9 до 24 котят в год. Давайте возьмем цифру – 10. К году кошка становится способной приносить потомство. Предположим, что половина из 10 произведенных на свет котят девочки (5), и через год они также смогут приносить приплод. Получаем: 5 х 10= 50 и не забываем маму кошку, которая каждый год приносит по 10 котят. Таким образом имеем 60 голов котят за последующий год + 11 взрослых особей (мама кошка и ее самый первый выводок в 10 котят: 5 мальчиков и 5 девочек-первородок). Итого: 66 особей за 3 года существования мамы-прародительницы. Каково?

Стерилизация позволяет уменьшить количество бездомных животных и снизить уровень жестокого обращения с ними.

Проведение такой операции не занимает много времени и стоит недорого. Это позволит хозяину решить большое количество вопросов, связанных с содержанием питомца, а также качественно улучшить жизнь самого животного, которое не будет испытывать стресс и менять свое поведение в период гона. Важно своевременно провести такую операцию, получив консультацию у ветеринара.

Особенно важно стерилизовать беспородное животное, получать щенков от которого хозяева не собираются.

Таким образом можно продлить на несколько лет жизнь своего любимца. В каком возрасте стерилизовать собаку, расскажет ветеринар, к которому можно обратиться перед приобретением щенка.

И еще. Стерилизованные животные менее агрессивны, больше привязаны к хозяевам.