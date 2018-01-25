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В Хабаровске облегчили жизнь мучителям коров
Хабаровский краевой суд смягчил наказание для экс-директоров сельхозпредриятия "Заря" Владислава Степанова и Дальневосточной транспортной компании Алексея Гладких. Суд краевой рассмотрев аппеляцию сменил им реальные сроки на условные.
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В Хабаровском крае на животноводческом предприятии под названием "Заря" коров морили голодом. Точнее, как показала прокурорская проверка, коровы недоедали. Изматывающая диета, на которую перевели стадо еще в 2013 году после наводнения, переросла в голод. Косили этих буренок болезни - от расстройства желудка до послеродовых осложнений.
Четыре года назад на предприятии "Заря" едва не погибло полностью полуторатысячное стадо. Коммунальщики перекрыли хозяйству подачу воды из-за долга в 3,8 миллиона рублей.
Осенью 2013 года глава животноводческого предприятия «Заря» и гендиректор ООО «Дальневосточная транспортная компания» договор. «Заря» якобы купила у «Дальневосточной транспортной компании» 835 тонн корма для коров на сумму свыше 10 миллионов рублей. После этого они подали документы в министерство сельского хозяйства Хабаровского края, чтобы получить субсидию на возмещение затрат. Субсидию получили, а в это время коровы почти умирали от голода.
Да еще они попытались проверяющим повесить «лапшу на уши», а точнее выдать молотое зерно за концентрированный корм.
Суд взыскал всю сумму причиненного ущерба в пользу краевого Минсельхоза и приговорил экс-главу «Зари» к году и девяти месяцам, а гендиректора «Дальневосточной торговой компании» – к году и пяти месяцам лишения свободы.
К сегодняшнему дню фигуранты дела вернули государству 6 миллионов рублей из назначенных 10, 2 миллионов
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