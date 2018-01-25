В хабаровском аэропорту задержали парня с двумя килограммами черной икры

Деликатес нашли в багаже молодого жителя Хабаровского края во время оформления пассажиров авиарейса Хабаровск – Нарита. Икорку парень собирался везти в Японию, сам того не подозревая.

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По его словам, четыре контейнера с черной икрой попросила передать японским друзьям его приятельница.

Кстати, вывозить икру, как подарок, разрешено в количестве не более 250 граммов на человека.

Виктория Алёшина