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В хабаровском аэропорту задержали парня с двумя килограммами черной икры
Деликатес нашли в багаже молодого жителя Хабаровского края во время оформления пассажиров авиарейса Хабаровск – Нарита. Икорку парень собирался везти в Японию, сам того не подозревая.
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По его словам, четыре контейнера с черной икрой попросила передать японским друзьям его приятельница.
Кстати, вывозить икру, как подарок, разрешено в количестве не более 250 граммов на человека.
Виктория Алёшина
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