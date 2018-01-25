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Волонтеры приглашают хабаровчан строить будущее России
Всероссийская команда волонтеров, поддерживающих Владимира Путина приглашает хабаровчан присоединиться к их движению.
Путин 2018 | Волонтеры штаба - это сообщество неравнодушных молодых людей, готовых строить будущее России сегодня!
Волонтеры будут помогать в работе штаба, информационном освещении, организации различных мероприятий и наблюдением на выборах в день голосования.
В этой группе не будет агитации, политических дискуссий и обсуждений программ других кандидатов. Чтобы стать частью команды, заходи на сайт Путин2018.рф и регистрируйся в разделе «стать волонтером».
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