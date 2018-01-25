Трутнев: один из мощных факторов привлечения инвесторов на Дальний Восток – это доброжелательность к бизнесу.

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. Трутнев провел совещание, посвященное итогам работы по развитию Дальнего Востока в 2017 году и приоритетным задачам на 2018 год.

На совещании, в том числе обсуждались вопросы конкурентных условий инвестирования и ведения бизнеса в Дальневосточном федеральном округе.

Руководитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов доложил о результатах работы по итогам 2017 года. В прошедшем году началась реализация 61 проекта с суммарным объемом инвестиций 323 млрд рублей, что позволит создать более 17 тыс. рабочих мест.

Более 80% всех инвестпроектов, привлеченных АПИ в 2017 году, приходится на Россию и Китай. Более 75% инвестиций направлено на такие отрасли, как нефтегазохимия, лесопереработка, добыча и переработка твердых полезных ископаемых.

Ю. Трутнев отметил хороший уровень работы Агентства. Однако поручил обратить особое внимание на отстающие отрасли развития.

«Одно из интереснейших направлений – туризм. На Дальнем Востоке огромный нераскрытый туристический потенциал. Но серьезного развития нет. Надо разбираться, провести отраслевой анализ, устранить препятствия и создать максимально выгодные условия для инвесторов», – подчеркнул вице-премьер.

В ходе совещания также обсудили темпы реализации проектов на территориях опережающего развития. По словам первого заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Осипова, в настоящее время на 18 ТОР заключено 211 соглашений на сумму 2,2 трлн рублей с созданием 39,7 тыс. рабочих мест.

По итогам 2017 года отмечена позитивная динамика по ключевым показателям территорий опережающего развития, а именно – по приросту количества резидентов, объема частных инвестиций и числа рабочих мест. Если в 2016 году соотношение мультипликатора частных инвестиций к бюджетным было 12/1, то по итогам 2017 года – 39/1, то есть на один рубль бюджетных вложений в инфраструктуру ТОР приходится 39 рублей частных инвестиций. Были обозначены самые эффективные ТОР, а именно ТОР «Белогорск», «Южная Якутия» и «Кангалассы».

С целью повышения эффективности ТОР вице-премьер дал поручение Минвостокразвития России провести их ревизию, проанализировать невостребованные площадки и внести предложения об их дальнейшей деятельности.

Генеральный директор АО КРДВ Денис Тихонов отметил значительный потенциал роста в сегменте Свободного порта Владивосток. По его словам, для увеличения эффективности реализации проектов в Свободном порте Владивосток необходимо усовершенствовать механизм предоставления земельных участков, в том числе, путем распространения преференций ТОР в градостроительной и земельной деятельности на Свободный порт Владивосток.

В рамках обсуждения международного сотрудничества представители Минвостокразвития России доложили о работе по привлечению иностранных инвестиций. В 2017 году было проведено 2 Дня китайского инвестора, 1 – корейского, 1 – японского, было организовано 90 рабочих переговоров, 6 бизнес-диалогов, пять заседаний межправительственных комиссий. Ведется сотрудничество с 10 странами АТР и Южной Африки. В 2018 году сотрудничество должно быть расширено до 16 стран и распространено на страны АСЕАН и Европы. Впервые пройдет День индийского инвестора и День европейского инвестора. Ю. Трутнев также поручил Минвостокразвития России рассмотреть вопрос введения Дня российского инвестора.

По итогам обсуждения вице-премьер отметил, что для улучшения инвестиционного климата на Дальнем Востоке недостаточно проводить только институциональные изменения.

«Простой вопрос, что нужно сделать, чтобы инвестор, стоящий на распутье, точно повернул в сторону Российской Федерации? Я немало общаюсь с инвесторами, и мне кажется, что один из мощнейших факторов, которым мы пока не занимались, называется доброжелательность по отношению к бизнесу. Если человек будет проходить все административные процедуры по минимуму, быстро и с хорошим отношением к себе, то это будет значить немало», – отметил вице-премьер.

В связи с этим Ю. Трутнев поручил Минвостокразвития России разработать комплекс мер по улучшению качества предоставления административных услуг, в том числе работы режима «Одного окна» и «Прямой линии» для связи с инвестором, и дальнейшего снижения административных барьеров, делающих бизнес на Дальнем Востоке еще более конкурентоспособным в сравнении с другими странами.