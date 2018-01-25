Хабаровчанина зарезали, расчленили и выбросили на помойку

49-летний хабаровчани в ноябре прошлого года приехал в Красноярск на работу вахтовым методом, там встретился с со своей 42-летней приятельницей из Хакасии, поселился в гостинице.

В январе администрация гостиницы заметила, что мужчина не появляется в номере несколько дней, обратилась в полицию. Был объявлен розыск, возбуждено уголовное дело.

Оказалось, что хабаровчанин вместе с приятельнице отправился в гости к ее знакомой семейной паре. Там они выпили, и ранее судимый за убийство хозяин квартиры на почве ревности к своей жене поругался гостем. В итоге 44-летний житель Красноярска зарезал гостя, после чего расчленил его тело и вынес из дома на помойку расположенную на пустыре

В настоящее время подозреваемый арестован, вину свою он не признает, объясняя это тем, что действовал в рамках самообороны.