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Хабаровчанина зарезали, расчленили и выбросили на помойку
49-летний хабаровчани в ноябре прошлого года приехал в Красноярск на работу вахтовым методом, там встретился с со своей 42-летней приятельницей из Хакасии, поселился в гостинице.
В январе администрация гостиницы заметила, что мужчина не появляется в номере несколько дней, обратилась в полицию. Был объявлен розыск, возбуждено уголовное дело.
Оказалось, что хабаровчанин вместе с приятельнице отправился в гости к ее знакомой семейной паре. Там они выпили, и ранее судимый за убийство хозяин квартиры на почве ревности к своей жене поругался гостем. В итоге 44-летний житель Красноярска зарезал гостя, после чего расчленил его тело и вынес из дома на помойку расположенную на пустыре
В настоящее время подозреваемый арестован, вину свою он не признает, объясняя это тем, что действовал в рамках самообороны.
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