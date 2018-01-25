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Губернатор Вячеслав Шпорт встретился с членом ЦИК Сергеем Сироткиным
В Хабаровске с рабочей поездкой находится член Центральной избирательной комиссии России Сергей Сироткин. Он провел совещание с членами крайизбиркома, а также принял участие в работе круглого стола с представителями региональных отделений политических партий.
На встрече с Губернатором Вячеславом Шпортом шла речь о том, как готовится край к проведению выборов Президента России.
Сергей Сироткин отметил, что из региона нет серьезных жалоб в ЦИК от политических партий и граждан, подготовка проходит в штатном режиме.
Губернатор Вячеслав Шпорт поблагодарил Сергея Сироткина за методическую помощь, которую оказывает Центральная избирательная комиссия региональным комиссиям и органам власти.
В Хабаровском крае будут работать 23 территориальных и 798 участковых комиссии. Предполагается, что средствами видеонаблюдения оборудуют 433 участка. По уточненным данным, проголосовать в Хабаровском крае смогут более 1 млн избирателей.
Для того, чтобы люди могли оперативно узнать о месте для голосования, на сайте крайизбиркома действует сервис «Найди свой избирательный участок». Также в период кампании будет работать телефонная горячая линия 308-222, где можно узнать всю информацию о проводимых выборах.
Впервые на федеральном уровне применяется новый порядок включения избирателей в список по месту фактического нахождения. Начиная за 45 дней и заканчивая за 5 дней до дня голосования, каждый гражданин сможет подать в территориальную или участковую комиссию, а также через МФЦ и портал «Госуслуги» заявление о том, где он будет голосовать. Это новшество будет полезно тем, кто, например, зарегистрирован в одном населенном пункте, но фактически продолжительное время проживает в другом месте.
Кроме того, избиратели, которым в день голосования необходимо будет покинуть свой населённый пункт, с 13 марта по 17 марта смогут обратиться в участковую комиссию и написать заявление. На него наклеят специальную защитную марку. Эта бумага - своего рода аналог открепительного удостоверения. С ней можно будет проголосовать на участке, который сам гражданин укажет в заявлении.
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