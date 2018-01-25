Вячеслав Шпорт: Хабаровский край - столица крупнейших спортивных событий

Через несколько дней на льду арены «Ерофей» начнутся игры XXXVIII чемпионата мира по хоккею с мячом. Накануне крупного события Губернатор края Вячеслав Шпорт оценил готовность сооружения и встретился с волонтерами, которые будут помогать в проведении мероприятия.

В процессе подготовки к чемпионату обновлена материально-техническая база арены «Ерофей», для маломобильных групп населения расширены дверные проемы, установлен сенсорный экран в кассовой зоне. Отдельное внимание будет уделено обеспечению безопасности во время чемпионата мира. В обеспечении порядка будут задействованы все силовые структуры. В арене установлены современные видеоэкраны с функцией распознавания лиц и номеров машин.

Во время экскурсии глава региона осмотрел аккредитационный зал, а также второй этаж ледовой арены, где расположились познавательные и развлекательные зоны для болельщиков. Там гости смогут познакомиться с главными символами региона, традиционным ремеслом коренных малочисленных народов Севера, узнать о промышленном производстве края, погрузиться в историю предыдущих чемпионатов мира по хоккею с мячом.

«Подготовка к чемпионату идет не только организационно, технически и финансово в правильном направлении. Сегодня здесь не покладая рук трудятся волонтеры, чтобы этот чемпионат был на порядок выше, чем прошлый», - сказал Вячеслав Шпорт.

Во время встречи с командой добровольцев Губернатор отметил, что волонтеры – это душа мероприятия. Помогать во время проведения чемпионата будут 250 человек. Большинство представляют Хабаровский край, 30 человек приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Череповца, Благовещенска и других городов страны. Многие из них уже имеют опыт работы на различных мероприятиях регионального, всероссийского и мирового уровней, кто-то участвует впервые. Активисты будут трудиться по семи направлениям, среди которых - сопровождение игроков сборных, размещение в гостиницах, административная работа с вип-гостями и судьями, координация зрителей, проведение экскурсий, освещение матчей в СМИ и другие.

«Волонтёрство – не только способ проявления гражданской позиции, но и возможность получить новые знания, полезные контакты, с пользой провести свободное время. Благодаря вниманию Президента страны Владимира Путина к поддержке и развитию этого движения растет новое поколение активных, ответственных людей, которые думают не только о себе. В 2018 году у нас еще много крупных спортивных событий и других мероприятий. Уверен, с Вашей помощью Хабаровский край прозвучит как один из лидеров волонтёрского движения в Российской Федерации», - отметил Вячеслав Шпорт.

Напомним, первые игры XXXVIII чемпионата мира по хоккею с мячом стартуют уже 29 января. Первым соперником сборной команды России на льду станет Норвегия. В этот же день состоится официальная церемония открытия спортивного мероприятия.