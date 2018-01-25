В Хабаровске прошел конкурс "Рождественские узоры Амура"

В Хабаровске при поддержке Объединенной профсоюзной организации Правительства края около храма святителя Иннокентия Иркутского прошел первый Дальневосточный православный конкурс ледовой скульптуры "Рождественские узоры Амура".

В нем приняли участие 11 команд-скульпторов. По итогам конкурса призы и подарки победителям и участникам состязания вручил митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.

На торжественной церемонии награждения присутствовали: заместитель начальник управления по реализации государственной национальной политики Министерства внутренней политики и информации Хабаровского края, член объединенной профсоюзной организации Правительства Хабаровского края Владимир Фетисов и представители жюри фестиваля: председатель Объединенной профсоюзной организации Правительства Хабаровского края Татьяна Аршинова, заместитель председателя Объединенной профсоюзной организации Правительства края по работе с молодежью, заместитель Председателя Хабаровской краевой общественной организации "Творческий союз художников" Евгений Петешев, член союза художников России Владимир Бабуров и член Хабаровской краевой общественной организации "Творческий союз художников России" Алексей Черкасов.

Решением жюри 1 место досталось скульпторам Илье Керницкому и Ивану Руденкову, выполнивших композицию "Ангел-хранитель". 2 место завоевали Владимир Барсуков и Даниил Амбросов с композицией "Мадонна с младенцем", и 3 место заняли Александр Кузнецов и Максим Усенко с композиция "Ступени подвига". Остальные композиции были отмечены дипломами "За участие в фестивале-конкурсе". Кроме Профсоюза Правительства края подарки призерам конкурса были предоставлены от Сети фитнес клубов "World Class", магазина "Бензомир ДВ". Праздник чествования победителей конкурса украсили выступления фолк-фьюжн проекта "Красные бусы" и театра "Встреча".

"Художники при создании ледовых композиций проявили свой талант и высокий уровень мастерства. Уверена, что выполненные скульптуры по библейским мотивам высоко оценят хабаровчане. Профсоюз Правительства края поддерживает инициативу художников сделать конкурс ежегодным и придать ему статус "Дальневосточного", - отметила председатель объединенной профсоюзной организации Правительства края Татьяна Аршинова на церемонии награждения участников конкурса.

Ранее Объединенная профсоюзная организация Правительства края выступила партнером краевого конкурса снежных скульптур, который состоялся с 13 по 15 января 2018 года на набережной реки Амур в Хабаровске.