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В Хабаровском крае погибли двое малолетних детей во время пожара
На окраине Комсомольска-на-Амуре в поселке Менделеево рано утром взрослые жильцы затопили печь в частном доме и ушли на работу. В жилище остались двое маленьких детей и мужчина-инвалид.
Пожар появился около печки, по крайней мере, так считают дознаватели Госпожнадзора. Инвалид, страдающий психическим расстройством, увидел дым и быстро ушел из дома.
Сообщение об этом поступило дежурному пожарно-спасательной службы в 9.51. Через час пожарные справились с огнем.
Огнеборцы, после того, как пожар был потушен, в жилище нашли детей четырех и пяти лет, лежавших без сознания. Несмотря на усилия реаниматологов, спасти пострадавших не удалось.
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