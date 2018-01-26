В Хабаровске ищут молодого мужчину

Стражи правопорядка обращаются к неравнодушным хабаровчанам с просьбой установлении личности мужчины. Он может быть главным свидетелем особо тяжкого преступления.

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Мужчина случайно был запечатлен на камеры наружного видеонаблюдения осенью 2017 года в Краснофлотском районе.

Тем, кто владеет информацией о личности мужчины, полицейские просят позвонить по телефону 8 (4212) 76-74-93 8-914-164-28-84. Также следствие обращается непосредственно к данному гражданину с просьбой прийти в следственный отдел.