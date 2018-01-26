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В Хабаровске мужчина забил брата палкой из-за квартиры
Хабаровчанка завещала квартиру своим сыновьям. Пока старший брат сидел в тюрьме, младший квартиру продал, а деньги пропил.
Вернулся старшенький «из мест не столь отдаленных», а жить негде, младший брат бродяжничает. Стали бомжевать вместе, все-таки родственники.
Как-то они устроились сторожить бывший Дом культуры РЭБ флота, да выгнали их с работы за пьянство.
Ночевать в здании мужчинам позволял их бывший коллега за то, что они делились с ним спиртным. В ту роковую ночь они снова напились, старший брат стал материть младшего за то, что тот профукал квартиру. Младший огрызнулся , все закончилось дракой.
Младшему брату достались 30 ударов палкой по голове, от которых он и скончался на месте. Досталось и сторожу, который пытался разнять драку. Мужчина избил так, что сторож месяц провел в коме.
Бротоубийца вскоре сам явился к следователям. Ранее он был судим за имущественные преступления и разбой. Родственников у него не осталось. Приговор суда – 12 лет колонии строгого режима.
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