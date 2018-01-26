Студенческая медовуха в Хабаровске: Ректор наливает!

Праздник самый студенческий - Татьянин день! В ТОГУ прошла студент - тусовка, где чествовали и награждали самых-самых: умных, сильных, красивых.

В актовом зале Тихоокеанского государственного университета собрались студенты 13-ти вузов Хабаровского края и ЕАО. Лучшим 65 студентам вручили дипломы, поздравления и благодарственные письма. 26 молодых людей из семи вузов края стали лауреатами стипендии имении Муравьева-Амурского. Потом пришёл черед 10 номинантов в самой очаровательной и прекрасной номинации " Татьяна года".

Увы, даже в такой день часть лучших студентов хабаровского края и ЕАО так и не смогла быть на торжестве - учёба превыше всего! По давней традиции, после всех торжественных речей и волнительного чествования началось самое приятное в Татьянин день. Медовуху деревянным ковшом разливал ректор ТОГУ Сергей Иванченко.

Кто был самым сильным, а кто самым умным, для чего и как нынешнее племя грызет гранит науки и таскает железо, сколько всего Татьян в ТОГУ читайте и смотрите в свежем номере газеты «Молодой дальневосточник XXI век» в специальном репортаже Андрея Дунаевского и Виктора Бурнашева