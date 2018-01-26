Митрополит Владимир: Мы видим в жизни Татианы пример верности — Богу и христианским идеалам.

В день памяти святой мученицы Татианы, митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир совершил Божественную литургию в храме в честь преподобного Серафима Саровского, нижний придел которого освящен в честь этой святой. Литургию посетили студенты крупнейших вузов Хабаровска

После того, как в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета, Татьянин день стал праздноваться ежегодно (ныне это 25 января по новому стилю) сначала как день рождения Университета, а позднее и как праздник всех студентов. По традиции в этот день в храме собрались ректоры, преподаватели и студенты хабаровских вузов: Тихоокеанского государственного университета, Хабаровского государственного университета экономики и права, Дальневосточного юридического института МВД России.

В конце богослужения митрополит Владимир обратился к верующим с проповедью, посвященной подвигу святой Татианы.

— Святая мученица Татиана, несмотря на страшные мучения, сохранила верность Господу Иисусу Христу. Мы видим в ее жизни пример верности — Богу и христианским идеалам. Мы знаем, что зачастую верность присутствует в разных аспектах нашей жизни. Когда коллектив ученых, преподавателей и студентов трудится над разрешением какой-то научной задачи, то конечно же, необходима верность делу, которым они занимаются. Необходима верность делу и убежденность в правоте того, что человек делает, когда служит Родине, защищая границы нашего государства, либо заботясь об охране закона и правопорядка. Конечно же, верность нужна и в семье, дабы не разрушить порой хрупкое тело семейных отношений. Но сегодня нередко слово «верность» искореняется из нашего лексикона. На его место приходит похожее, на первый взгляд, но несущее иной смысл, слово. Слово это — «лояльность». Лояльность — это не сердечное чувство, она сразу говорит о неком прагматизме, когда человек соглашается с чем-то, принимает какие-то условия, и они объединяют представителей той или иной группы людей, но это нечто другое. Только верность убеждениям и долгу, верность Богу может помочь достичь подлинной цели, когда человек с одной стороны выполняет те задачи, которые перед ним ставит современная жизнь, а с другой стороны делает это в силу осознания правоты действий, которые принесут пользу родной стране и окружающему нас обществу. Пример такой верности мы встречаем в лице мученицы Татианы, — сказал архипастырь.

Также митрополит Владимир поздравил с именинами всех Татиан, студентов и прихожан, пришедших в этот день в храм.