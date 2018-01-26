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В Хабаровском крае учительница «организовала» стаю агрессивных собак
В Хабаровском крае каждая агрессивная собачья - следствие безалаберности, безответсвенности владельцев животных. И как иллюстрация – ситуация в поселке Галичный Комсомольского района.
Большинство животных в собачьей стае принадлежи учительнице, работающей в поселковой школе, и ее мужу. Вроде дама грамотная, должна быть ответственная, все-таки работает с детьми, должна знать, что собаки – хищники, животные социальные. Как правило, собаки сразу образовывают коллективы. Стоит еще добавить, что два существа получают удовольствие от убийства - человек и собака, все остальные хищники охотятся ради еды.
Учительница с мужем, вопреки здравому смыслу отправляет гулять свою свору, естественно, без поводков и намордников.
Недавно животные стали особенно враждебными, потому что к ним прибилась сука, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
Хозяев собачьей своры штрафовали в прошлом году. Учительница обещала построить для своих животных вольер, но пока она так этого и не сделала.
Недавно стая собак разорвала щенка на глазах у детей, возвращающихся со школы. Рядом – детский сад. От собачьего визга и лая малыши проснулись, бросились к окну. После этого случая взрослые стали вооружать детей палками и учить, как бить собак.
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