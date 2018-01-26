Хабаровский ТЮЗ: Проклятие проклятущих проклятологов

В хабаровском Театре Юного Зрителя 28 января в 12.00 состоится премьера спектакля "Мифы. Эпизод первый.

Сага о Кухулине или Эмайн Маха", и ее не стоит пропускать

Тюзовские «Мифы» красивы по особому, по-театральному и, может быть, праздничны, по крайней мере так показалось части публики, которые, увидев практически клоунов на сцене, стала активно радоваться, громко смеяться над репризами, готовыми стать интернет-мемами. Другая часть публики напряженно ждала: вот-вот сорвется клоунская маска, а там – мама-не-горюй! – возможно все: от незабудок до пирамиды из кровавых кусков человеческой мякоти.

С эскизом спектакля режиссера Михаила Тычинина «Мифы» хабаровчане познакомились летом. Он был представлен в рамках фестиваля-лаборатории актуальных текстов "Наша тема". За это время спектакль был доработан, увеличен как по продолжительности, так и в названии: «Мифы. Эпизод первый. Сага о Кухулине, или Эмайн Маха».

О чем спектакль? Ирландская героическая сага о Кухулине (хабаровчане очень уважают ирландцев, судя по последнему фестивалю духовых оркестров «Амурские волны», а особенно волынку), эдакий экивок в сторону почти первобытности, а с другой стороны - былички, современные мифические истории. С одной стороны, Кухулин, у которого три недостатка: слишком молодой, слишком смелый и слишком красивый, с другой – городские мифы со всякой явной и не очень чертовщиной. С одной стороны - бесы практически первобытные, с другой - бесы современные, городские.

Вглядываясь в спектакль, проникая сквозь напластования всевозможных смыслов – явных и не очень, порой казалось, что вся эта клоунская «красота» истончалась, бах! - а ты смотришь в бездну, а бездна смотрит на тебя глазами легионов бесов, смотрит и молчит, ожидая, что ты начнешь биться в корчах от ужаса неведомого. Но мгновение, и снова театральная реальность, и снова «проклятущие проклятологи со своими проклятиями», которые обязательно сбываются! Тут тебе и выпитый керосин, и пожар от него, и еще всякая несуразность, которая вполне реалистична. Так, слушая очередную историю про НЛО или про всякую другую нечисть, сердце порой йокнет: а ведь чем черт не шутит!

- Мне очень нравится фраза Феллини: «Знал бы, о чем фильм, написал бы книгу. Цель спектакля - найти некое состояние, в котором бы смысл был между серьезным и несерьезным, между историей про Кухулина и рассказом про современного человека, расставить такие полярные флажки, между которыми зритель бы прошел от начала спектакля к концу!» – говорит Михаил Тычинин. – В последнее время появилась усталость от постмодернизма. Конечно, есть те которые воспринимают его как ужасное новаторство, а у меня ощущение, что невозможно бесконечно стебаться, иронизировать и компилировать. За стебом должна быть какая-то новая искренность. В нашем случае - это попытка скрыть за иронией-стебом-компиляцией НЕЧТО. Миф – это коридор, по которому мы вынуждены двигаться. Мы рождаемся вне мифов, а в течение жизни вы вынуждены в них входить, сопоставляя и выбирая по себе.

Спектакль «Мифы. Эпизод первый. Сага о Кухулине, или Эмайн Маха» графичен, с понятными мизансценами, с красивой хореографией и выверенной интонацией, звукописью спектакля, которая порой конрапунктом была к тому, что происходило на сцене, от этого становилось тревожно и сладко: так подсознание начинает пульсировать в самых критических ситуациях в жизни. И в совокупности со светом, музыкой, гримом, публикой, которая пришла и объединилась в непонятного зверя, порой создавалось ощущение новой реальности. А уж не за этим ли и нужно искусство, этот порой небольшой глазок в невидимый, а может, и параллельный мир.

« В этом есть что-то от Даниила Хармса» - мысль, чтоб как-нибудь найти спасение в этой круговерти образов, чувств, выверенных интонаций, рулад, драконов Егоров, девочек, которые были хорошими, и девочек, которые были плохими, потому что выключатели ломали. Подсознание снова играет злую шутку, и портрет Даниила Хармса падает в эту бездну, из которой на тебя смотрит миллиардами глаз легион демонов, твоих демонов, не чужих.

Премьера спектакля состоится в будущем году, после новогодних праздников. «Надо ли идти?» - спросите вы меня. Обязательно. Во-первых, это талантливо, во-вторых, ни на кого не похоже, а в-третьих… театр, это то место, где творится чудо здесь и сейчас, а сказок, пусть и страшных, так не хватает в нашей жизни.

Юрий Вязанкин

Фото Наталья Ивацик

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