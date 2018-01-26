В Хабаровском крае будут наращивать производство собственной продукции

Сегодня необходимо наращивать производство собственной продукции, увеличивать ее долю в Хабаровском крае по сравнению с привозным товаром. Как отметил первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев, в крае оборот средств в продовольственной сфере составляет порядка 170 млрд рублей, из них объем собственной продукции – 22,3 млрд рублей. Поэтому долю собственного производства продуктов питания нужно увеличивать, и для этого создаются все условия.

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Помочь развитию сельскохозяйственного бизнеса призван и краевой сельскохозяйственный фонд. Сегодня он также разрабатывает меры по организации сбыта продукции сельхозпроизводителей, фермеров и владельцем личных подсобных хозяйств. Как рассказал директор фонда Денис Койков, в прошлом году было организовано шесть пунктов приема продукции в разных районах, в том числе и в Вяземском. Операторы этих пунктов принимали у сельчан продукцию, в течение нескольких дней оплачивали ее, а организацией сбыта занимался уже фонд.

Кроме того, фонд оказывает поддержку в организации переработки продукции личным подсобным хозяйствам, фермерам, предпринимателям отрасли. Так, для Нанайского района при взаимодействии с фондом приобрели линию лепки пельменей, камеру шоковой заморозки, в результате модернизации предприятия увеличили производительность до 4 тонн.

При поддержке фонда развивается свиноферма в Екатеринославке района имени Лазо. После совещания депутаты побывали в этом крестьянско-фермерском хозяйстве и подробно познакомились с результатами его работы. Мясо из хозяйства Оксаны Корневой знают не только в родном районе имени Лазо, но и в краевой столице. И спрос уже давно превысил предложение. Финансовую поддержку для развития хозяйства фермер получила через краевой сельскохозяйственный фонд под 3 процента, а не под 10 и выше, как предлагают банки. Теперь и дальнейшие планы строит, опираясь на предложения фонда.

Сотрудниками сельхозфонда прорабатываются также вопросы сбора и реализации дикоросов, в том числе с иностранными компаниями, есть заказ на заготовку черемши, в районы будут направлены методические пособия по ее заготовке, чтобы жители края могли поучаствовать в этом проекте.

На встречах с жителями районов говорилось и о том, что в регионе организовываются образовательные программы для желающих развивать сельскохозяйственные направления, в том числе для пчеловодов в районе имени Лазо. Около 60 человек уже прошли там курсы начинающих пасечников, в марте курсы снова возобновят свою работу.

Особое внимание владельцев личных и фермерских хозяйств обращали на возможность объединяться в кооперативы для реализации и переработки продукции. Тем более что для таких форм деятельности предусмотрены меры поддержки в трех государственных программах. Для создания и развития кооператива можно получить грант до 70 млн рублей. «Сегодня предлагаются беспрецедентные меры поддержки. Главное, вовремя успеть ими воспользоваться, не упустить момент!» - подчеркнул на встрече заместитель Председателя Правительства Хабаровского края – министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Александр Купряков.

Фермеры особо остро поднимали вопросы реализации продукции через торговые сети, предлагалось на законодательном уровне выделить квоты для местных производителей. Парламентарии инициативу поддержали. «Действительно, сегодня нужно минсельхозу и комитету потребительского рынка Правительства края наладить такой механизм взаимодействия с сетевыми торговыми организациями, чтобы они в первую очередь в установленном порядке реализовывали продукцию местных производителей под брендом «Наш выбор 27», чтобы она была доступна людям!», - подчеркнул Юрий Матвеев. – Качество продукции, стабильность и регулярность поставок – вот золотое правило торговли. Если его соблюдать, то и продукцию легче продвигать. А чтобы ее продвигать, удобно объединяться в кооперативы», - отметил он и привел в пример Липецкую область, где в кооперативы объединены 100 процентов сельхозпроизводителей, которые снабжают своей продукцией Москву и Московскую область.

Участники внимательно слушали информацию, делились удачным опытом и наболевшими проблемами. Касались вопросов размежевания и мелиорации земель, сложных условий конкуренции в отрасли и получения прибыли с реализованных проектов, о необходимости квот для местных производителей на рынке сбыта и установлении особых условий для наших сельхозпроизводителей в рамках закона о государственных закупках, чтобы школы, детские сады и больницы могли закупать качественные натуральные продукты, а не только те, что предлагают по самой низкой цене.

Все вопросы были запротоколированы, депутаты и представители регионального минсельхоза обещали их проработать.

На каждой встрече вице-спикер краевого парламента Юрий Матвеев подчеркивал необходимость чаще организовывать такие мероприятия, где производители и представители власти в конструктивном диалоге обсуждают жизненно важные вопросы.

«Сегодня у нас действует госпрограмма, ведется работа в рамках федерального проекта «Российское село», создан штаб подготовки к посевной, в который вошли представители пяти сельскохозяйственных районов края, представители профильного министерства, депутаты Законодательной Думы края, для того, чтобы скоординировать работу, подготовиться к посевной и увеличить производительность. Нам нужно определиться с объемами предстоящей работы и тем, какая конкретно нужна помощь фермерам, владельцам подсобных хозяйств и сельскохозяйственных предприятий. В обороте фонда в этом году 140 млн рублей на различные виды поддержки, в бюджете края предусмотрено на отрасль больше средств, чем в прошлом году, и надо рационально ими воспользоваться!», - подчеркивал Юрий Матвеев.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.