В Хабаровске начинается Зимняя режиссерская лаборатория

В Хабаровском краевом театре драмы сегодня стартует «Зимняя режиссёрская лаборатория», которая откроет новое экспериментальное направление работы малой сцены.

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Специально для этого были приглашены три молодых, но уже известных российских режиссера Алексей Забегин, Николай Русский и Сергей Чехов, ни разу не ставившие в хабаровских театрах.

Условия работы предельно экстремальные и в то же время предполагают максимальную творческую вовлеченность всех участников. За одну неделю дневных и ночных репетиций режиссеры и актеры должны создать три эскизных спектакля на материале современной драматургии и представить их зрителям и экспертам в течение двух дней. Главная тема, которая объединяет высказывания режиссеров: «Вопросы к нашему поколению».

После каждого показа пройдет обсуждение с актёрами и профессиональными театральными критиками - Павел Руднев (Москва), Оксана Ефременко (Новосибирск), в котором могут принять участие и зрители. Самые интересные эскизы будут доработаны и останутся в репертуаре театра.

В программу лабораторию также включены просветительские мероприятия – открытые лекции экспертов.

Координатор проекта – Евгения Богинская (Санкт-Петербург).

26 января

13:00

Открытая лекция Оксаны Ефременко, театрального критика, преподавателя Новосибирского театрального института, кандидата культурологии.

Тема лекции: «Обзор драматический спектаклей национального фестиваля “Золотая маска 2018”: взгляд эксперта».

За время работы драматического и кукольного номинационного советов фестиваля в течении одного года эксперты отсмотрели больше 400 спектаклей, что дает возможность определить актуальные темы и основные тенденции в отечественном сценическом искусстве, а значит и понять, чем живет российский театр сегодня. Лектор представит обзор постановок, как самых известных режиссеров – Андрея Могучего, Юрия Бутусова, Максима Диденко, Константина Богомолова и др., так и ставших открытием в прошедшем сезоне. Во время встречи будут показаны видеозаписи фрагментов самых ярких спектаклей, вошедших в основную программу «Золотой маски».

27 января

13:00

«КАРАСЬ»

Драматург- Марина Дадыченко

Режиссер – Сергей Чехов

Пьеса изображает диалог матери и дочери, осложненный тем, что он происходит через смартфон, а его участники разделены тысячами километров. Театральный критик Татьяна Джурова поясняет: «Подтекст отношений - давняя катастрофа, разделившая Катю, зачем-то купившую в магазине живую рыбу, и теперь не знающую «как ее убить», и мать Алёну, путешествующую по Индии в поисках «просветления» и в компании как бы уже «просветленной» попутчицы, так и не выходит в «текст», которым они обмениваются по скайпу. Роль «текста» парадоксально отводится фону, общему плану: рыба, в агонии бьющаяся на полу, случайные чужие лица, запахи и звуки чужой страны, возникающие в «кадре» на общем плане, наконец, финальная точка путешествия Алёны и Дарины – Ганг, священная река, «река мертвых», несущая раздувшиеся трупы покойников, по ходу действия вытесняют передний план, становятся главным действующим лицом. вытесняют лица героинь. Именно «общий план» говорит с нами, сообщая куда больше, чем мучительно трудный диалог матери и дочери, каждая из которых по своему проходит путь не/приятия смерти».

Пьеса вошла в шорт-лист фестиваля молодой драматургии «Любимовка 2017»

19:00

«СЕРЕЖА ОЧЕНЬ ТУПОЙ»

Драматург – Дмитрий Данилов

Режиссер – Алексей Забегин

Это вторая пьеса именитого прозаика Дмитрия Данилова, начавшего писать для театра после колоссального успеха его первой пьесы «Человек из Подольска», представленной в этом году на «Золотой маске» в номинации «Работа драматурга». «Сережа очень тупой» – это социальная сатира в предельно аскетичных декорациях. Пять действующих лиц, место действия – обычная однокомнатная квартира в Москве, время действия – наши дни. Главный герой абсолютно негероическая личность, простой обыватель, в чей уютный и обустроенный мирок врывается беспощадная система. Завязка сюжета – приход курьеров. Казалось бы, что может быть банальнее? Но банальность здесь сродни абсурдистской логике Ионеско и Беккета.

Пьеса вошла в шорт-лист фестиваля молодой драматургии «Любимовка 2017»

28 января

13:00

Лекция модератора и одного из концептуальных вдохновителей этого проекта Павла Руднева, театрального критика, помощника художественного руководителя МХАТ им. А.П. Чехова, преподавателя ГИТИСа, кандидата искусствоведения.

Тема встречи: «Почему возникает режиссёрский театр и зачем можно переосмыслять классику».

На тему, обозначенную в лекции, произносится в наше время много слов: это краеугольный камень в дискуссии о режиссуре. Важно понять, зачем был выдуман более века назад режиссерский язык, без которого театр прекрасно обходился много веков со дня своего появления. Поняв это, можно разобраться и с тем, почему интерпретация и трактовка - неотъемлемая часть театральной профессии.

19:00

«АППЛИКАЦИИ»

Драматург – Ася Волошина

Режиссер – Николай Русский

«Поэтический текст для театра. В прозе. Кажется, что о любви, а на самом деле, о вариативности. О том, как тасуются воспоминания и мечты о воспоминаниях, прожитые и непрожитые и прожитые не тобой жизни; такие и другие замыслы. О востоке и западе и о том, как Эдип шел из Коринфа в Фивы – нет, не то».

ПЕРСОНЫ

ПАВЕЛ РУДНЕВ

Театральный критик, театральный менеджер. Помощник художественного руководителя МХАТ имени А. П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам. Кандидат искусствоведения. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа ( курс Натальи Крымовой). Театроведческая специализация — современная драматургия. Опубликовал более тысячи статей о театре в различных изданиях. Член редколлегии журнала «Современная драматургия». Член жюри театральных и драматургических премий. Ведет заочный курс по театральной критике в РАТИ (ГИТИС), читал лекции в различных вузах — РГГУ, Школе-студии МХАТ, Школе Геннадия Дадамяна и др. Книги: «Театральные взгляды Василия Розанова», «Мартин Макдонах. Человек-подушка и другие пьесы», «Драма памяти. Очерки истории русской драматургии с 1950-х до наших дней». Переводчик пьес (Мартин Макдонах, Марк Равенхилл, Джеймс Патрик Донливи, Ингеборга фон Цадов, Роб Беккер, Мика Мюллюахо, Джон Майтон, Морис Панич и др). Член ассоциации театральных критиков России.

ОКСАНА ЕФРЕМЕНКО

Театральный критик, доцент кафедры истории театра новосибирского театрального института, редактор новосибирского театрального журнала «около». Кандидат культурологии. Окончила новосибирский педагогический университет, аспирантуру российского института сценических искусств. Креативный продюсер ряда театральных проектов и режиссерский лабораторий. Автор и редактор книг по истории театра и театральному образованию.

В 2017 году – член экспертного совета национальной премии «золотая маска», межрегионального фестиваля «Ново-Сибирский транзит», ридер фестиваля молодой драматургии «Любимовка». Член ассоциации театральных критиков россии.

ЕВГЕНИЯ БОГИНСКАЯ

Театральный режиссёр, педагог, менеджер. Родилась в Южно-Сахалинске. Окончила Дальневосточную академию искусств и Российский институт сценических искусств по специальности режиссура драматического театра (мастерская В.М. Фильштинского). Режиссёр «Петербургского Этюд-Театра». Работала режиссером-педагогом в различных польских театрах. С 2015 года активно работает как режиссёр в разных городах России и Европы: Санкт-Петербург, Хабаровск, Берлин (Германия), Гнезно (Польша). Её спектакли стали участниками таких фестивалей, как XXVII Международный фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге, специальной программы «Маска-плюс» Российского национального театрального фестиваля и премии «Золотая маска» (2018). Организатор режиссёрской лаборатории «Фильшты-Фильшты-2016» в Санкт-Петербурге, по итогам которой были созданы четыре спектакля и получили признание критиков и театральных премий «Золотой софит», «Прорыв», фестиваль «Золотая маска». Участник лабораторий и фестивалей, в том числе лаборатория «Война и мир», БДТ им. Товстоногова, Санкт-Петербург, лаборатория в рамках польско-русского проекте «Культурные мосты» в Варшаве. В Санкт-Петербурге в качестве менеджера сотрудничает с независимыми театральными коллективами, такими как «Социально-Художественный театр» (СХТ), «Петербургский Этюд-Театр».

АЛЕКСЕЙ ЗАБЕГИН

Театральный режиссёр и драматург. Окончил Российский институт сценических искусств (мастерская В.М. Фильштинского). Режиссёр «Петербургского Этюд-Театра» Сооснователь, актер и режиссёр Санкт-Петербургского альтернативного театра социальной адаптации «ОРГАНИЗМЫ». Многократный номинант театральной премии «Прорыв» со спектаклями «Петербургского Этюд-Театра». Номинация «Лучшая работа режиссера в негосударственном театре» премия «Золотой софит», Санкт-Петербург. Участник XXI международного театрального фестиваля «Балтийский дом» с первым в Петербурге документальным спектаклем «Адин» Л. Стрижак, К. Федоров. Участник многих лабораторий, в том числе «Театральное пространство Андрея Могучего» (2011 г. и 2012 г. Санкт-Петербург), Международная режиссерская лаборатория в Линкольн центре (2012 г. Нью-Йорк). Участник специальной программы «Маска-плюс» Российского национального театрального фестиваля и премии «Золотая маска» в 2011, 2012, 2014 и 2018 годах.

НИКОЛАЙ РУССКИЙ

Театральный режиссёр, прозаик, кандидат филологических наук. Окончил Российский институт сценических искусств (мастерская В.М. Фильштинского). Режиссёр «Петербургского Этюд-Театра». Дипломным спектаклем режиссёра стал спектакль «Три текста о войне» - БДТ им. Товстоногова, Малая Сцена, 2016. (Постановка по рассказу В. Сорокина «Волны»). Сразу после окончания театрально института активно ставит в разных городах России. Спектакли Николая идут в Воронеже, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге. Обладатель премии «Золотой Софит» за режиссерский дебют, спектакль «Три текста про войну», БДТ им. Товстоногова, 2016, Санкт-Петербург. Участник специальной программы «Маска-плюс» Российского национального театрального фестиваля и премии «Золотая маска» (2018) со спектаклем «Снег Любви».

СЕРГЕЙ ЧЕХОВ

Театральный режиссёр. Окончил Новосибирский государственный театральный институт (мастерская С.Н. Афанасьева). Дипломным спектаклем режиссера стал «Дядя Ваня» на сцене Новосибирского городского драматического театра п/р С.Н. Афанасьева. Основатель Лаборатории «Асфальт-театр» в Новосибирске, в рамках которой продвигал свои проекты («Бешеные псы», «Путешествие Алисы в Швейцарию») на свободных площадках города в сезоне 2014-2015. С 2015 года активно ставит в разных городах России. Его спектакли становятся участниками и лауреатами таких фестивалей как «Арт-миграция», Фестиваль театров малых городов России, «Маска-плюс». Номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв». Участник многих лабораторий, в том числе лаборатории современной драматургии «Любимовка», проекта «Репетиции» в Театре на Таганке и лаборатории «Красное Колесо» в Театре Наций.