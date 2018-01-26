В Хабаровском крае выдра устроила покатушки на снегу

В Хабаровском крае руководитель филиала «Большехехцирский» Константин Шайдуров и начальник отдела охраны заповедника Юрий Кя, осуществляя рекогносцировку нового экологического маршрута «Дерсу», вышли на лыжах из центральной усадьбы заповедника, благо, заповедные леса примыкают прямо к ее околице. Не пройдя и двухсот метров, обнаружили свежие наброды пасущихся изюбрей.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

-Это же заповедник, чего мы хотим! – воскликнули обрадованные Кя и Шайдуров, и им в ответ зацокали с дерева две белки.

Далее маршрут пролегал в сторону реки Быкова, берущей начало в горах и лишь в подножии хребта усмиряя течение, и всюду встречались следы изюбрей и косуль, часто попадались тропки зайца- беляка и колонка.

Выйдя к месту пролегания действующей экологической тропы «Родничок», коллеги решили подняться вверх по реке Быкова, чтобы выбрать путь пролегания будущей экологической тропы «Дерсу». Продвигаясь по замерзшей реке, то и дело натыкались на пустоледья, но, благодаря широким охотничьим лыжам, преодолевали их без происшествий.

По сравнению с прошлогодней зимой, нынешняя для речных обитателей выдалась благодатной, поскольку река не промерзла до дна и наледи не перекрыли ее русло. Это подтвердилось у открытой полыньи, на краю которой обнаружили следы выдры, и судя, по экскрементам, живется ей на такой сравнительно малой реке безбедно.

Кстати, ранее о выдре в зимнее время на реке Быкова никогда не говорилось. И это факт, подтвержденный Летописью природы Большехехцирского заповедника. Далее ее следы стали встречаться чаще. Игривая зверушка ничего не опасаясь, устраивала покатушки с крутых берегов, приспособленных ею в ледяные горки и вовсю резвилась в тишине заповедного леса. Отрадно, что заповедная жизнь соответствует в полной мере тому, что и предполагает заповедание.

Пьяные водитель и его пассажир напали на сотрудников ДПС, когда экипаж потребовал пройти медицинское освидетельствование рулевого авто. Однако молодые люди не подчинились законному требованию и повели себя агрессивно, нанеся по несколько ударов каждому из сотрудников. Последние не растерялись и скрутили нападавших. Обоим хулиганам грозит по пять лет колонии.