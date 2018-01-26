В Хабаровском крае в день выборов организую праздничные угощения как в СССР

По инициативе комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края на всех избирательных участках края будут организованы бесплатные дегустации, ярмарка продуктов, а также буфетные зоны предприятий общепита.

Пирожки с капустой и картошкой, папоротник – такой привычный для хабаровчан и такой экзотичный для москвичей, мясные деликатесы, местные сыры, торт «Наш выбор 27» с огромной шоколадной поверхностью, - вся эта вкуснотища будет на всех избирательных участках края в День выборов, 18 марта.

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Только продукция местных производителей в день выборов, - и эту гастрономическую акцию назвали «Народный стол – Наш выбор 27». И, как для некоторых «в добрые советские времена», всю продукцию можно будет приобрести со скидкой до 15%..

«В области пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровскому краю есть чем похвастаться. 18 марта у жителей представится хорошая возможность познакомиться с товарами, произведенными в регионе, оценить новинки. Таким образом, мы перенимаем традиции советских времен. Тогда на выборах было принято организовывать праздничные угощения», - отметил Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.

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