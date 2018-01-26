В Хабаровске уволили со службы полицейских-казиновщиков

Двое полицейских, которые были обнаружены в нелегальном казино в Хабаровске во время спецоперации, уволены со службы. Об этом рассказал на пресс-конференции в четверг временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Хабаровскому краю Арсен Исагулов.

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Штурмуя нелегальный игровой клуб в Хабаровске, полицейские, вероятно, не знали, что в нем развлекаются их высокопоставленные коллеги: заместитель начальника Следственного управления УМВД России по краю Руслан Резник и начальник отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Хабаровску Олег Мирошниченко. Видимо, время их визитов просто совпало. И в том, что это случайность, искренне уверены некоторые сотрудники силовых ведомств.

Ну оказался как раз в этом казино замначальника Следственного управления. В какое же еще пойти, как не в расположенное на земле «родного» девятого отдела полиции по городу Хабаровску? Именно в нем начиналась карьера одного из задержанных за карточным столом полицейского - Руслана Резника. Еще пять лет назад он работал в нем начальником следственного отдела. Потом дорос до заместителя начальника Следственного управления по Хабаровску, а затем и до заместителя краевого следствия.

Задержание в подпольном казино оборвало стремительный карьерный рост полицейского. По иронии судьбы, место карьерного подъема оказалось для Резника буквально в шаговой доступности до точки его заката. Примечательно, что устроители нелегального бизнеса совсем не боялись территориальной близости с полицией и расположили его на ул. Воронежской. В 400 метрах от здания, где еще совсем недавно находилась та самая «девятка». В полиции все меняется довольно быстро. В нынешнем году ОП №9 успели переименовать в ОП №6, а сами полицейские сменили соседство с цыганской слободой, переехав из дома №77 по ул. Воронежской на ул. Карла Маркса. Ближе к Памятнику партизанам.

Руководством УМВД России по Хабаровскому краю проведена служебная проверка по факту его обнаружения в казино. Насколько нам известно, Резник уволен.

В отношении «антикоррупционера» Олега Мирошниченко сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. Суть обвинения в том, что сотрудник полиции видел нелегальное казино, был в нем, но никаких мер для пресечения незаконной деятельности не предпринял. А по закону был обязан. Суд, определивший 27 ноября меру пресечения, согласился с прокуратурой, что обвиняемый способен влиять на ход следствия.

- Олег Мирошниченко имеет связи в полиции, он может повлиять на ход следственных действий. А именно: уничтожить доказательства вины, которые следствию еще предстоит собрать, запугать свидетелей или покинуть город. В связи с этим сторона обвинения ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения его под стражу, — заявил в суде прокурор.

Также, по сообщению пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, к дисциплинарной ответственности будут привлечены непосредственные руководители пойманных полицейских.

В журналистских кругах с недоумением обсуждалось, почему с Резником обошлись значительно мягче, чем с сидевшим рядом с ним в том же ВИП-зале казино Мирошниченко.

Самым распространённым было предположение, что Мирошниченко не просто развлекался в подпольном казино, а был чуть ли не соорганизатором этого бизнеса. Но у достоверных источников подтверждений этой версии, даже на условиях анонимности, наша редакция не получила. Зато юридически грамотные силовики подсказали другое и вполне логичное объяснение: Резник, в отличие от Мирошниченко, следователь, а значит – спецсубъект права. Уголовное дело в отношении него можно завести лишь с согласия высшего - столичного руководства Следственного комитета РФ. И поскольку рабочих дней после облавы на казино прошло совсем мало, рано выдвигать суждения, основанные на первоначально избранных мерах пресечения.

Тем более что есть нюансы. К примеру, один из предполагаемых совладельцев казино, 44-летний гражданин П., подозревается в мошенничестве. В прошлом году прокуратура Хабаровского края провела проверку, в результате которой установлено, что предприятия, доверенностью которых пользовался сей гражданин, заключали договор на охрану государственного имущества на территории края. У сотрудников прокуратуры возникли обоснованные подозрения по поводу фактического исполнения этих обязательств. Доводы сводились к тому, что никакие услуги не оказывались, а государственные деньги присваивались.

Но результата трудов предварительного следствия в виде, к примеру, обвинительного заключения в прокуратуре так и не дождались. К слову, курировал это дело тот самый Резник.

О том, что гражданин П. на короткой ноге с организаторами подпольного казино, полицейским было известно. Но на вопрос, мог ли этот человек быть задержан вместе с другими как еще один подозреваемый в организации незаконного бизнеса, я получил неожиданный ответ: «Не мог он попасть под облаву. Он в Китай уехал». Такие вот совпадения...

В истории с казино все просто и понятно только с самим процессом спецоперации. Её инициатором были сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью краевого УМВД. В качестве физической поддержки привлекались омоновцы.

Оперативники при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали шестерых местных жителей, которые подозреваются в организации и проведении азартных игр в одном из клубов Хабаровска. Игорное заведение находилось в отдельно стоящем здании, в котором помимо казино располагался бар. В ходе обысков в клубе изъято игровое оборудование, фишки, карты, денежные средства и различная бухгалтерская документация. По месту жительства двоих

подозреваемых изъята крупная сумма денежных средств, мобильные телефоны и

банковские карты, сообщила пресс-служба УМВД России

по краю.

Задержаны два организатора нелегального заведения и 4 сотрудника (крупье, менеджеры). Почти все участники преступной группы дали признательные показания. Следствием изъято игровое оборудование, «черная» бухгалтерия, денежные средства (около 600 тысяч рублей).

Михаил Сергеев

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