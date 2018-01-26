Хабаровчане привлекли подростка к занятию проституцией

В Хабаровске осудили трех местных жителей, которые организовали интим-фирму. Для оказания услуг они привлекали шестерых девушек, одной из них было 16 лет.

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В Хабаровском крае очень активно борются за нравственность. Нырнут в море страстей, поэкспериментируют, ну и снова бороться за семейные ценности против проституции. – реальной и виртуальной. Все это, конечно, похоже на гонку за горизонтом: если есть спрос, то будет и предложение.

Конечно, в советские времена проститутки были. Но рекламировать свои сладкие услуги они не решались. Да и не было для этого особых надобностей. Все было прозрачно. Например, руководящие члены ВЛКСМ для отчетных собраний в саунах приглашали доступных комсомолок, стоящих «на особом» учете. Девицы брали за старания не деньгами, конечно, а приближенностью к партийным буфетам с дефицитной колбасой. «Я купила колбасу и в карман полОжила. Ах, как эта колбаса Меня растревожила», - пели в то время активистки.

Сегодня прикоснуться к доступным женским телам можно всем, были бы деньги. Однако, возросшая конкуренция требует рекламы, которая, естественно, не может быть законной. Все-таки против семейных ценностей одна из древнейших профессий направлена, считают хранительницы домашнего очага. Мужская, как правило, в душе колеблется с такого рода радикальными оценками.

Хабаровчанин и двое его знакомых тригода назад организовали в дальневосточной столице интим-фирму. Кандидаток сутенеры находили в соцсетях. К примеру, с шестнадцатилетней девицей "дневной" водитель фирмы познакомился в соцсетях. Он пригласил девочку на свидание и предложил заняться оказанием сексуальных услуг. Вчерашнюю школьницу привлекла возможность легкого заработка. К тому же, новый знакомый уверял ее, что фирма гарантирует безопасность девушек, и все их работницы довольны и условиями "работы", и заработком.

Граждане принимали заказы, выступали в роли водителей и охранников девушек, круглосуточно осуществляя их перевозку от места жительства до мест оказания интимных услуг и предоставляя силовую поддержку при разрешении конфликтов с клиентами либо конкурентами, а также забирали 50% полученных девушками денежных средств.

Индустриальный районный суд приговорил одного из организаторов занятия проституцией к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, второй осужден к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, третий - к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.