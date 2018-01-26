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Добровольцы Хабаровского края отправятся на помощь сельскому населению
В конце января по всей стране стартует Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант РСО". Она пройдет в 37 субъектах России.
Участниками акции станут более 3 тысяч студентов и аспирантов вузов страны, ветераны студотрядовского движения. Состав таких отрядов формируется из числа бойцов Российских Студенческих Отрядов, активных участников молодежной политики, творческих личностей.
Хабаровский край присоединится к акции 31 января. Отряд из 13 лучших бойцов отправится в село "Полетное" района имени Лазо. В течение четырех дней ребята проведут профориентационный квест по специальностям ссузов и вузов края для старшеклассников и окажет разного рода помощь ветеранам ВОВ и пенсионерам. Также отряд организует мастер-классы по декоративно прикладному творчеству для детей местной школы и проведет открытые уроки.
Напомним, что Президент Владимир Путин объявил 2018 год Годом волонтера и добровольца, что подчеркивает важность и значимость подобных акций для страны. "Снежный десант РСО" станет одной из знаковых в череде мероприятий, объявленных в этот год.
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