Эксперт: Итоги «рыбного» 2017 года

Вот и настало время подводить итоги ушедшего года для российской рыболовной промышленности. Кто, где, когда и сколько выловил – давайте узнаем.

Год выдался непростой: денег не было, но мы держались. А отечественные рыболовы держались так, что побили собственный рекорд. По скромным заявлениям заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука, 2017 стал лучшим периодом за четверть века. Рыбаки вплотную подобрались к общему вылову водных биоресурсов в 5 млн. тонн – прошлогодние 4,8 млн. тонн, которые и так были 20-летним рекордом, приросли 2,7 процентами.

Однако не все сложилось так, как хотелось бы. Самым большим разочарованием года стала лососевая путина – на Амуре, в ходе которой выловили меньше 27 тыс. тонн рыбы (а ведь планировали 250!), и на Сахалине, где добыли около 40 тыс. тонн. Причины неудачи называют самые разные: кто-то винит слабую динамику подходов, наводнения и деятельность браконьеров, кто-то – излишнюю промысловую нагрузку, сдерживающую воспроизводство ресурса, неверные подходы в научной деятельности, а кто-то просто сетует на погоду. Как бы то ни было, красной рыбы выдался «несезон». Впрочем, подобные результаты никак не повлияли на оптимистичные прогнозы на будущий год – ожидаются новые успехи и новые рекорды.

Конечно, несмотря на печальные итоги лососевой путины, Дальний Восток остается лидером по вылову рыбы. Минтая добыто чуть больше, чем годом ранее - 1,711 млн. тонн, а общий объем вылова в дальневосточном бассейне превысил 3 млн. тонн.

Вслед за Дальним Востоком, как обычно, идет Северный бассейн. Там добыча выросла на 2,5 тыс. тонн и достигла 569,2 тыс. тонн, из них 391,8 тыс. тонн приходится на треску и 103,7 тыс. тонн – на пикшу.

В Азово-Черноморском бассейне объем добычи снизился, на 13,4 тыс. тонн. В Волжско-Каспийском бассейне и Балтийском море напротив, наблюдается прирост, но незначительный – 3 тыс. тонн в первом и 1,8 тыс. тонн во втором. В водах иностранных государств нашим рыбакам также удалось улучшить прошлогодний результат – на 61,3 тыс. тонн.

Личным достижением в этом году может похвастаться республика Карелия, где объем добычи и выращивания водных биоресурсов достиг отметки в 118 тыс. тонн, что стало для них лучшим показателем с 1992 года.

Хорошие новости пришли к нам и из Крыма. Во-первых, там продолжает увеличиваться число рыбодобывающих предприятий. Если в 2016 году их было 267, то в 2017 стало уже 304. Во-вторых, очевиден прирост по добыче всех видов: хамсы добыто на 5 тыс. тонн больше, чем в 2016 году, барабули выловили 613 тонн (против 439), ставриды – на 200 тонн больше, вылов смариды и кефали также незначительно увеличился. В итоге улов превысил результат 2016 года на 30%.

Несмотря на то, что самыми популярными видами остаются лосось и минтай, отечественными рыболовами продолжается освоение – и притом успешное – таких перспективных объектов как скумбрия и сардина иваси. Улов первой увеличился в 5 раз (до 51 тыс. тонн), а второй – в 2,5 раза (до 16 тыс. тонн). Таких потрясающих успехов удалось достичь благодаря обнаружению новых скоплений в Тихом океане.

Успешная добыча повлияла и на ситуацию импорта/экспорта в стране. Глава Росрыболовства Илья Шестаков уверяет, что Россия вполне способна обеспечить себя рыбой, а импортируем мы товар в основном для того, чтобы порадовать отечественного покупателя разнообразием ассортимента. Жаль, что с такими ценами выбирать особенно не приходится. Как бы то ни было, около 80% продукции, которую мы видим на прилавках, было добыто нашими рыболовами.

С уважением,

Макс Фишман