В Хабаровске митрополит Владимир вручил награды воспитанникам детских домов

В краевом дворце хоккея с мячом «Арена «Ерофей» митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир вручил медали в честь 25-летия Всемирного Русского Народного Собора воспитанникам детских домов Хабаровска.

В преддверии чемпионата мира по хоккею с мячом, который будет проходить в ледовой арене, ребята были приглашены на спортивный праздник, совместную тренировку с командами из России, Швеции, Финляндии, Германии и Казахстана и торжественное награждение грамотами и медалями от регионального отделения ВРНС, который поддерживает развитие русских национальных видов спорта, к которым относится и хоккей с мячом. Грамоты за активное участие в развитие российских национальных видов спорта и медали были также вручены и педагогам детских домов.

С приветственной речью к детям, оставшимся без попечения родителей, обратился сопредседатель Хабаровского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.

— Сегодня особый день, когда в преддверии начала чемпионата мира по русскому хоккею, у вас есть замечательная возможность встретиться с теми спортсменами, которые уже завтра будет на этом льду сражаться с соперниками из других команд. Сегодня вы можете пообщаться, познакомиться с этими замечательными хоккеистами, прибывшими к нам из других стран. Мне кажется, это уникальная возможность. Эта встреча состоялась благодаря поддержке руководства Всемирного Русского Народного Собора, главой которого является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, — отметил владыка Владимир.

Глава Приамурской митрополии напомнил, что в феврале в Москве состоится очередной турнир на Кубок Патриарха по русскому хоккею, чемпионами которого в прошлом году стали юные хабаровчане, и пожелал ребятам помощи Божией, возрастания и достижения высоких спортивных.

Также в церемонии награждения приняли участие заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Олег Костин, член бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора Виталий Веремчук, заслуженный тренер России по хоккею с мячом Сергей Мяус, заместитель председателя Краевой федерации по хоккею с мячом Виктор Глотов.

После награждения воспитателей и воспитанников хабаровских детских домов состоялось общее фотографирование.

Материалы с сайта Приамурской митрополии Русской Православной Церкви