Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан – «Очищение»

Карты рекомендуют хабаровчанам на этой неделе задуматься о том, куда они тратят свои силы. Есть большая вероятность того, что столь важные ресурсы расходуются во имя интересов других людей.

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Если так оно и есть, то следует немедля разорвать круг обязательств, который возник на пустом месте. Нужно перестать бояться огорчить других тем, что вы хотите иных вещей. Пришло время думать о себе.

Овен - «Время действовать»

Воображение может помочь вам визуализировать какую-то возможность, и даже ваш собственный скрытый потенциал, но для достижения реальных результатов за мечтой должно следовать действие. Мечтать о том, что вы могли бы совершить или кем могли бы стать - это хорошо. Воображать бесконечные возможности, которые простираются перед вами - это замечательно. Но работа воображения должна иметь какие-то последствия в реальности.

Телец - «Калейдоскоп»

Грядущие события несколько шокируют в хорошем смысле этого слова. Они буквально ворвутся и перевернут ваш прежний мир с ног на голову. В кратчайшие сроки изменится центр вашего круга, а вместе с ним – и местоположение всех остальных точек. Произойдет полная переоценка ценностей, смена направления. Вполне возможно, что еще пару недель назад вы ничего такого не предполагали.

Близнец – «Белая полоса»

После бурной и суетливой деятельности предыдущего периода вы окунаетесь в атмосферу мира и доброжелательности, оставляете проблемы позади и просто уходите от неприятностей. Не исключено, что у вас уже дрожат коленки. Вас ожидают перемены, или вам предстоит нечто необычное, или же вы готовитесь ступить «на новую землю», и у вас - мандраж. Главное - не опускать руки и ни от чего не отказываться.

Рак – «Время платить по счетам»

Ничто не дается даром, и вы как никто другой знаете смысл этих слов. Грядет время подарков судьбы, жизнь к вам снисходительна и щедра, в ответ негоже оставаться в долгу. Если вы что-то кому-то должны, то долг следует отдать. Если кто-то оказал вам услугу – с ним надо расплатиться или как минимум отблагодарить.

Лев – «Краски жизни»

В вашей жизни вот-вот грянет яркое событие и желательно не упустить этот шанс. Руководствоваться в этом деле стоит отвагой. Не предавать мечты со страху, ничего не бояться и следовать за ними! Это дар небес, вас «ведут», видят и не потеряли.

Дева – «Добрый друг»

Если вы чувствуете упадок сил, вам просто необходима поддержка друга. Давний приятель приготовил для вас мудрый совет, который поможет найти выход их ежедневной рутины. Он по-доброму относится к вашим делам и заботам и к тому же располагает нужными средствами и связями, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Весы – «Прошлое в прошлом»

Вас ожидает время новых начинаний или тотальной переделки старого. В любом случае, хотите вы или нет, изменения ворвутся, вы уже готовы к этому, но отчаянно отвергаете любые мысли о новой жизни. Вы напрасно боитесь столкнуться с чем-то неизведанным, судьба приготовила для вас щедрый подарок.

Скорпион – «Две стороны»

Может показаться, что мир остановился. Ничего значимого не происходит, дело, в которое вы вложили немало сил, так и не принесло плодов. Вы видите только обратную сторону, на самом же деле ситуация вызывает недовольство или сделанное предложение заставляет сомневаться, потому что вы боитесь столкнуться с неожиданными препятствиями или противодействием.

Стрелец – «Без обид»

Вы не всегда умеете правильно распределить свои силы и время. И это создает ощущение дискомфорта. Но еще хуже, что из-за этого вы нередко оказываетесь в конфронтации с другими людьми. Вам кажется, будто вас пытаются воспитывать и поучать… Однако неплохо бы задуматься над тем, что претензии к вам во многих случаях бывают справедливы. В вашем положении неплохо сохранить ясную голову и реагировать трезво и хладнокровно.

Козерог – «Затянуло»

Вы погрузились в рутину настолько, что выбраться из нее трудно, а оставаться в реальности - еще сложнее. Дело в том, что вы «вошли во вкус» дела настолько, что оно стало смыслом вашей жизни. Осторожнее, такое погружение может перерасти в откровенный фанатизм и в итоге вытеснить все, что было вам так дорого.

Водолей – «Надувательство»

Будьте настороже. Вполне возможно, что вас захотят крепко надуть. Покажите всем, что вы не дадите обвести себя вокруг пальца. Не исключено, что вас попытаются обокрасть. Ведя переговоры или подписывая договоры, будьте особенно внимательны и прочтите все, что написано мелким шрифтом, чтобы потом не попасть впросак.

Рыбы – «Итого»

Настало самое удачное время для того, чтобы подвести черту. Чтобы выдохнуть с облегчением и начать принимать смелые решения, отважиться на то, о чем раньше и думать было страшно (это может быть и юридическое оформление бизнеса, и получение диплома, и бракосочетание, и заключение важного договора).