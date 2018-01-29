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В Хабаровске задохнулись мужчина и женщина
В Амурске загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже панельного пятиэтажного дома на переулке Октябрьский. Огнеборцы за четыре минуты ликвидировали очаг возгорания.
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Звено газодымозащитной службы из квартиры вынесли тела двух человек - неизвестного мужчины и хозяйки жилища.
Причины возгорания и виновные в возгорании устанавливают нп месте сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и оперативно-следственная группа.
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