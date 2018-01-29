В Хабаровске стартует XXXVIII чемпионат мира по хоккею с мячом

В Хабаровске сегодня официально стартует чемпионат мира в группе A - состоится официальная церемония открытия спортивного мероприятия. В первый день Сборная России встретится в первой игре с Норвегией.

Вчера в стартовом поединке турнира Голландия победила Китай - 7:1. В другой подгруппе команда из Страны Восходящего Солнца по пенальти одолела Монголию, а Эстония разгромила Украину со счетом 2:8.

В день открытия Чемпионата в «Арене «Ерофей» откроется выездная выставка Государственного музея спорта «Территория русского хоккея», посвященная этапам становления и развития хоккея с мячом. Выставка-презентация организована Государственным музеем спорта при поддержке Федерации хоккея с мячом России, Оргкомитета Чемпионата мира и Правительства Хабаровского края.

«Чемпионат мира по бенди – это значимое событие для всего Хабаровского края. У нас по-настоящему любят русский хоккей. Проведение Чемпионата мира для нас и огромная честь, и большая ответственность. Внимание всех мировых СМИ будет приковано к дальневосточной столице. Чемпионат мира – главное международное соревнование, выше ступени пока нет. Ведь это не олимпийский вид спорта. Конечно же, Чемпионат мира может серьезно поднять престиж Хабаровска как центра русского хоккея на высокий мировой уровень. Это событие будет иметь огромное значение и для нашей хоккейной команды, и для молодых хоккеистов», - отметил глава региона Вячеслав Шпорт.