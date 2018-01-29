Юную хабаровчанку наградили в храме Христа Спасителя

В номинации «Основная тематика» XIII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» за второе место в возрастной группе с 13 до 17 лет наградили юную художницу из Хабаровска Диану Слипецкую. Ее работа «Светлый праздник» была безоговорочно признана лучшей в региональном этапе и заняла призовое место в международном этапе.

Традиционно лучшие работы, среди которых и работа Дианы, будет экспонироваться на российских и зарубежных выставках.

На протяжении 12 лет в конкурсе принимают участие ребята со всех концов мира: Украина, Беларусь, Латвия, Литва, Молдова, Сербия, Англия, Эстония, Азербайджан, ФРГ, Казахстан, Болгария, Кипр, Италия, США, Южная Америка, Израиль. Но самое большое количество участников, из России. В этом году на второй этап Конкурса поступило более трех тысяч работ юных художников.