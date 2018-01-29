В Хабаровске собирают деньги на издание книги Александра Лепетухина

В Хабаровске готова к изданию книга легендарного художника Александра Лепетухина и священника Игоря Сальникова. Рабочее название "Агапи" - по-гречески «Возлюби». Все рассказы и сказки - о любви и нелюбви.

"Цена вопроса 350-400 тысяч. Деньги пойдут на типографские расходы. Подготовку рукописи и макета делали волонтеры. И таки сделали! Если удастся собрать больше денег, будет больше тираж или издание будет более высокого качества.", - пишет Игорь Сальников в социальной сети.

Деньги нужно переводить:

4093 9800 1233 7179 ВТБ;

4276 7002 4214 9122 СБЕРБАНК. Желательная метка при переводе Петровичу-70.