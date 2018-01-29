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В Хабаровске собирают деньги на издание книги Александра Лепетухина
В Хабаровске готова к изданию книга легендарного художника Александра Лепетухина и священника Игоря Сальникова. Рабочее название "Агапи" - по-гречески «Возлюби». Все рассказы и сказки - о любви и нелюбви.
"Цена вопроса 350-400 тысяч. Деньги пойдут на типографские расходы. Подготовку рукописи и макета делали волонтеры. И таки сделали! Если удастся собрать больше денег, будет больше тираж или издание будет более высокого качества.", - пишет Игорь Сальников в социальной сети.
Деньги нужно переводить:
4093 9800 1233 7179 ВТБ;
4276 7002 4214 9122 СБЕРБАНК. Желательная метка при переводе Петровичу-70.
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