В Хабаровском крае зарегистрировано 441 нарушение в природоохранных зонах

Большая часть из них выявлена на территории национального парка «Анюйский» - там и незаконные охота и рыбалка, и нарушение правил пожарной безопасности, и нахождение без разрешения- сообщают в ФГБУ «Заповедное Приамурье» .

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

Условия, созданные для животного и растительного мира на охраняемых территориях, вызывают у некоторых сограждан искушение попользоваться ими в обход установленных правил, отсюда и результаты. Чуть меньше нарушений (153) – в четырех заказниках федерального значения, где 94 человека находились без разрешения, 8 незаконно охотились и рыбачили, а 7 задержаны при рубках деревьев. Даже в 3-х заповедниках, где вообще запрещено вести какую-либо хозяйственную деятельность, нарушители 90 раз задерживались за нарушения установленного режима, причем чаще всего - в заповеднике «Большехехцирский», который находится в окрестностях Хабаровска.

О напряженности работы и опасности задержания браконьеров свидетельствуют такие показатели, как изъятие огнестрельного оружия. За год инспекторами изъято 6 единиц нарезного оружия и 14 - гладкоствольного. Были и погони, и задержания, и сопротивление. По оружию учреждение остается в лидерах по России (в 2016 году - 1 место при 26 изъятых единицах). А кроме этого в 2017 году изъято два десятка капканов, 44 сетей, бредней, неводов и вентерей и 75 кг рыбы, которую не удалось живой возвратить в природную среду.

Отдельным видом распространенного правонарушения является уклонение от уплаты административных штрафов. То есть граждане делают вид, что ничего не знают о штрафе, или просто не желают его оплачивать. Но и на таких «умников» законом предусмотрены меры. По истечении срока уплаты (2 месяца), постановление о штрафе направляется судебным приставам для принудительного взыскания. Параллельно составляется протокол за неуплату, по которому нарушителю положен дополнительный штраф в двойном размере. Такие меры были приняты в текущем году в отношении 82 граждан. Ну а в случае, если и это не помогает, то нарушитель привлекается к административной ответственности в виде обязательных работ. По обращениям Заповедного Приамурья в 2017 году было принято судами 2 таких решения.

За свои деяния нарушители в основном, понесли заслуженное наказание. Назначено административных штрафов на сумму более 1,3 млн. руб, при этом дополнительно взыскано 344 тыс. руб исковых сумм за ущерб, причиненный природным комплексам и объектам. Ну а в отношении «особо отличившихся» правоохранительными органами возбуждено 5 уголовных дел.

Таким образом, «Заповедное Приамурье» по показателям эффективности природоохранной деятельности продолжает занимать позицию среди лидеров заповедного дела в России. Этому способствует значительное внимание, уделяемое организации охраны, ее техническому обеспечению, материальному и моральному стимулированию государственных инспекторов. В то же время девизом учреждения является: «нарушения – к нулю», но для этого нужно еще много и упорно работать!