Трутнев: Мы приложим все усилия для того, чтобы увеличить количество южнокорейских инвестпроектов

Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. Трутнев в ходе встречи с председателем Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея Сон Ен Гилем.

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В рамках встречи были обсуждены темпы развития инвестиционного сотрудничества двух стран, а также ход реализации совместных проектов на Дальнем Востоке России.

Открывая встречу, Ю. Трутнев рассказал о текущих объемах взаимодействия с Южной Кореей. Он сообщил, что по итогам 11 месяцев 2017 г. объем российско-корейского товарооборота по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. вырос на 32,3% и составил 18 млрд. долл. США. Экспорт вырос на 27,4% до 11,6 млрд. долл. США, импорт увеличился на 40% до 6,3 млрд. долл. США.

Позитивная динамика товарооборота отмечена и между регионами Дальнего Востока и Республикой Корея. За 11 месяцев 2017 г. он составил 6,8 млрд. долларов, что на 33% выше аналогичного показателя 2016 года. Растет экспорт товаров из регионов Дальнего Востока в Республику Корея: 5,9 млрд. долларов за 11 месяцев 2017 года против 4,5 млрд. долларов за аналогичный период 2016 года.

В настоящее время в рамках новых механизмов развития Дальнего Востока в ДФО реализуется 10 инвестиционных проектов с участием капитала из Республики Корея с общим объемом инвестиций 434 млн. долларов США. Проекты, в том числе, касаются строительства туристической инфраструктуры, рыбопереработки и химической отрасли.

При этом вице-премьер России отметил заинтересованность в расширении сотрудничества в области сельского хозяйствах и деревопереработки: «Мы заинтересованы в усилении сферы глубокой переработки древесины и готовы улучшать необходимую для ее развития инфраструктуру». Однако Ю. Трутнев пояснил, что партнерам необходимо совместно изучить баланс товарооборота, чтобы найти точки соприкосновения в интересах двух стран.

Ю. Трутнев отметил, что в дальнейшем проекты южнокорейской стороны могут рассчитывать на поддержку со стороны России: «Мы приложим все усилия для того, чтобы увеличить количество проектов. Со своей стороны считаю, что экономическое сотрудничество создает надежную основу для взаимопонимания и укрепляет отношения двух стран», - сообщил он.

Сон Ен Гиль отметил, что развитие партнерских отношений двух стран также отвечает «Новой северной политике» Южной Кореи. Она предусматривает создание единого экономического пространства, охватывающего Корейский полуостров и Дальний Восток России.

Ю. Трутнев сообщил о возможности открытия специальных представительств Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта на территории Южной Кореи: «Если будет такая необходимость, мы готовы рассмотреть возможность открытия офиса АПИ в Южной Корее. Это позволит нам рассказать о действующих преференциях на Дальнем Востоке России, тех возможностях, которые они открывают для инвесторов».

Вице-премьер также рассказал иностранным делегатам об успешном опыте проведения страновых Дней инвесторов на Дальнем Востоке: «Мы готовы продолжить практику проведения Дней корейского инвестора, это позволяет нам рассматривать конкретные проекты, их проблемы и находить их решения».

По итогам встречи была достигнута договоренность о том, что День корейского инвестора пройдет во Владивостоке 5 марта 2018 года. В ходе него также запланировано проведение заседания российско-корейского Совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций.

В мероприятии приняли участии Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Республики в Российской Федерации У Юн Гын и парламентарии Республики Корея.